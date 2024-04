Truy tìm nữ giám đốc lừa đảo trốn viện điều trị tâm thần

Quá trình điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bà Trần Thị Mỹ Hiền, cựu Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng đã tự ý rời viện.

Hình ảnh công an áp giải Hiền đi giám định tâm thần trước đây

Công an TPHCM vừa phát thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1963, ngụ quận 1, TPHCM), do tự ý rời khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo Công an TPHCM, Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) - bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TVDT BĐS Hoàng Kim Land, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.

Điều tra thể hiện, tháng 2-2017 đến tháng 11-2019, Hiền cùng 6 đồng phạm sử dụng pháp nhân các công ty trên ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất tại các dự án "ma" ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức…

Sau khi nhận tiền khách hàng, nhóm Hiền không thực hiện theo cam kết mà trốn tránh và chiếm đoạt gần 816 tỷ đồng.

Công an đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy tại 3 công ty trên; khởi tố 9 bị can và bắt giam 8 bị can, trong đó có Hiền.

Quá trình điều tra, gia đình Hiền đưa ra kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TPHCM (năm 2016) thể hiện Hiền bị tâm thần.

Để có cơ sở pháp lý xử lý hành vi của Hiền, cơ quan điều tra đã ra quyết định pháp y tâm thần với Hiền.

Tiếp đến, Viện KSND TPHCM có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc Hiền đi chữa bệnh. Sau đó, Công an TPHCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can Hiền, chờ điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra xử lý.

Ngày 23-3-2021, Công an TPHCM đưa Hiền đến chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Gần 1 năm sau, Công an TPHCM nhận tin báo, Hiền đã tự ý rời khỏi viện này.

Để phục vụ điều tra, công an yêu cầu người thân, gia đình và người dân biết Hiền ở đâu liên hệ Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM ở số 674 đường 3 tháng 2 (phường 14, quận 10) để làm việc, tiếp nhận hồ sơ xử lý.

TRUNG DŨNG