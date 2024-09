Truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với cáo buộc nhận hối lộ hàng tỷ đồng

Trong vụ án, cơ quan công tố truy tố bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về “Nhận hối lộ”.

3 bị can khác bị truy tố cùng tội danh gồm: Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Bị can Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng với đó, 7 người khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Nhân Chiến khi bị bắt

Cáo trạng thể hiện, bị can Nguyễn Nhân Chiến là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 - 2015, Bí thư Tỉnh ủy từ năm 2015 - 2020. Khoảng giữa năm 2013, trước khi thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bắc Ninh, các bị can Nguyễn Hạnh Chung, Trần Văn Tuynh cùng Lã Tuấn Hưng (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Hồng) cùng đến gặp bị can Nguyễn Nhân Chiến.

Tại cuộc gặp, ông Lã Tuấn Hưng đề nghị với bị can Chiến được hỗ trợ tỉnh xin vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung để tiếp tục triển khai các dự án dở dang, trong đó có 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Đổi lại, sau khi được phê duyệt phân bổ nguồn vốn bổ sung, nhóm Công ty Sông Hồng được trúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Bị can Nguyễn Nhân Chiến đồng ý và chỉ đạo bị can Trần Văn Tuynh, Nguyễn Hạnh Chung báo cáo lại với Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường. Bị can Trần Văn Tuynh tiếp tục báo cáo và được các bị can Quỳnh, Nhường đồng ý. Sau đó bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng liên hệ đề nghị bị can Trần Văn Tuynh về việc hỗ trợ xin nguồn vốn bổ sung cho tỉnh Bắc Ninh. Điều kiện cũng giống nhóm Công ty Sông Hồng, xin được trúng thầu 6 gói thầu thiết bị y tế.

Cơ quan công tố cáo buộc, nhóm Công ty Sông Hồng và nhóm Công ty AIC được phân chia, trúng 6 gói thầu cung cấp thiết bị y tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Quá trình đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần đến phòng làm việc tặng quà cho bị can Nguyễn Nhân Chiến.

Cụ thể, sau khi đã quyết toán các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vào các dịp lễ, tết từ năm 2015-2017, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho bị can Chiến, tổng số tiền 3 tỷ đồng. Nhóm Công ty Sông Hồng cũng đưa tiền cho bị can Trần Văn Tuynh để chuyển cho bị can Chiến 5 lần, tổng số 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Nhân Chiến khai nhận, trong thời gian 2014 - 2020, vào các dịp lễ, Tết, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần gặp và đưa quà là tiền mặt với tổng số 10 tỷ đồng. Số tiền đã nhận, bị can Chiến khai đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, nhóm Công ty AIC và Công ty Sông Hồng cũng nhiều lần chi tiền cảm ơn bị can Nguyễn Tử Quỳnh. Theo đó, bị can Quỳnh đã 5 lần nhận tiền tại phòng làm việc tổng 1 tỷ đồng từ bị can Trần Văn Tuynh. Đây là số tiền nhóm Công ty Sông Hồng nhờ bị can Tuynh cảm ơn cấp trên.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tử Quỳnh còn khai nhận giai đoạn 2013-2019, vào các dịp lễ, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần đến phòng làm việc của cựu chủ tịch tỉnh để biếu tổng số tiền 8,1 tỷ đồng.

Mỗi lần, bị can Nhàn đưa từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cả bị can Nguyễn Nhân Chiến và bị can Nguyễn Tử Quỳnh nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận trên để khắc phục hậu quả.

Trên cơ sở thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị, trong các nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các bị can có nguyên nhân xuất phát từ các vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính, các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Bắc Ninh. Để hạn chế việc thất thoát, thiệt hại tài sản của Nhà nước và hạn chế sai phạm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan công tố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành chính và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

ĐỖ TRUNG