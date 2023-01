Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 18-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và 11 người khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, năm 2016, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu rộng rãi để mua sắm hoá chất, vật tư, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho cả năm.

Cuối tháng 12-2015, bị can Nguyễn Quang Tuấn ký quyết định phê duyệt mua hơn 800 mặt hàng, theo đơn giá phê duyệt có tổng số tiền gần 397 tỷ đồng. Trong đó, có vật tư của Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát theo đơn giá của Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga) đề nghị.

Trước đó, bị can Nguyễn Quang Tuấn chỉ đạo cho 2 công ty trên ký gửi trước vật tư y tế để Bệnh viện Tim Hà Nội sử dụng, sau đó hợp thức, hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn.

Tiếp đó, bị can Nguyễn Quang Tuấn ký quyết định phê duyệt cho 2 công ty trên trúng gói thầu đấu thầu rộng rãi năm 2016, 4 gói thầu chỉ định thầu năm 2017, thanh toán tiền hàng vật tư, hoá chất đã cho nhận ký gửi, sử dụng trước đó.

Trong quá trình điều tra, bị can Tuấn khai, các dịp trước tết âm lịch 2016, 2017, 2 bên đã đưa - nhận 10.000 USD. Tiền này để bị can Đảng cảm ơn Tuấn đã tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Nga trúng thầu.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, hành vi của bị can Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội tổng cộng hơn 53 tỷ đồng. Cơ quan công tố cũng cho rằng, bị can Tuấn khai báo thành khẩn, đã nộp khắc phục số tiền 6,23 tỷ đồng.