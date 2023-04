Truy tố "hotgirl" Tina Dương với 2 tội danh

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ngày 24-1-2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện thoại đến Công ty G.Đ.V. để thuê xe ô tô tự lái với thời hạn là 3 tháng (từ ngày 24-1 đến ngày 24-4) và yêu cầu công ty giao xe tại địa bàn TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Cùng ngày, Công ty G.Đ.V. đã cử 2 nhân viên của công ty lái xe ô tô ra TP Phan Thiết để giao cho Vân Anh theo hợp đồng. Sau đó, Vân Anh trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng cho đại diện phía Công ty G.Đ.V..

Đến ngày 24-4, khi hết hợp đồng thuê xe thì phía Công ty G.Đ.V. nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu trả lại xe cho công ty, nhưng người này không trả và cố tình trốn tránh.

Đến đầu tháng 6-2022, Vân Anh điều khiển xe ô tô thuê chạy ra TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) rồi đem chiếc xe ô tô thuê đến bán cho anh B.Đ.H. (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh H. đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn nợ lại 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe hoàn tất.

Sau khi nhận tiền, Vân Anh về TPHCM rồi lên mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe ô tô BKS 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho anh B.Đ.H. để tạo lòng tin. Đến ngày 30-6, anh B.Đ.H. nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Vân Anh né tránh, không gặp với nhiều lý do.

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh.