Truy xét nhanh vụ người nước ngoài “trộm” 20 triệu đồng của nữ nhân viên

Sau khi nhận tin báo, Công an quận 11 cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra truy xét. Chưa tới 2 ngày, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án và trao trả tài sản lại cho nạn nhân.