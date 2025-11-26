Từ 1-7-2026, Hà Nội cấm xe máy sử dụng xăng vào Vành đai 1

Chiều 26-11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12-12-2024, quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo nghị quyết mới, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Trong vùng phát thải thấp, TP Hà Nội cho phép lưu thông hoạt động của các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, TP Hà Nội sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy sử dụng xăng dầu) hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp; đồng thời cấm xe máy sử dụng xăng dầu lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Hà Nội cũng sẽ cấm lưu thông xe tải trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng phát thải thấp, nhằm giảm lượng khí thải lớn từ nhóm xe nặng.

Về lộ trình thực hiện, từ ngày 1-7-2026, TP Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.

Từ ngày 1-1-2028, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào (gồm 9 phường trong Vành đai 1 và 5 phường: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai và Vĩnh Tuy).

Từ ngày 1-1-2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào (gồm 14 phường khu vực vành đai 2 và 22 xã, phường, trong đó có: Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên...).

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết về thực hiện vùng phát thải thấp

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn TP Hà Nội có một trong các tiêu chí để xác định vùng phát thải thấp phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Cụ thể, tiêu chí để xác định vùng phát thải thấp có: khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông; khu vực có chỉ số chất lượng không khí đánh giá trong tối thiểu 1 năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

NGUYỄN QUỐC