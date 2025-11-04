Đề xuất cải tạo xe máy chạy bằng xăng sang chạy điện

Giải pháp này không chỉ giúp giảm lượng khí thải CO₂ tới 50%, mà còn hạn chế rác thải công nghiệp do không phải sản xuất xe mới.

Xe máy xăng có thể cải tạo thành xe điện chạy song song hai chế độ xăng - điện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở vừa có văn bản kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, đề xuất bổ sung và hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động chuyển đổi động cơ điện đối với mô tô, xe gắn máy.

Sở cũng đề xuất Cục Đăng kiểm hỗ trợ hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm chuyển đổi. Đây sẽ là cơ sở khoa học và pháp lý để triển khai rộng rãi mô hình trong thời gian tới.

Trước đó, theo đề xuất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV, việc cải tạo xe máy chạy xăng sang chạy điện không cần thay đổi khung sườn hay kết cấu chính của xe, mà chỉ bổ sung bộ hệ thống điện lai (hybrid) gồm ba bộ phận chính: động cơ điện, khối pin và bộ chuyển đổi năng lượng.

Cụ thể, hệ thống chuyển đổi do doanh nghiệp nghiên cứu gồm ba bộ phận chính: Khối pin – dùng để tích trữ năng lượng điện, đặt trong thùng chứa hoặc cốp xe. Động cơ điện – được lắp trực tiếp vào bánh trước hoặc bánh sau của xe máy xăng. Bộ chuyển đổi năng lượng – có chức năng điều phối, sạc, thu hồi năng lượng phanh và phân phối điện ra động cơ.

Hệ thống này biến xe máy xăng thông thường thành dạng xe lai (hybrid) – có thể chạy bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

Khi di chuyển trong khu vực nội thành, tốc độ thấp hoặc kẹt xe, người dùng có thể chọn chế độ điện, giúp xe vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và khí thải.

Trên các hành trình dài, xe trở lại chế độ xăng, đồng thời thu hồi năng lượng từ quá trình phanh và nạp lại pin, để sử dụng khi cần thiết.

Theo thử nghiệm của Motorcycles TV, xe cải tạo có thể di chuyển khoảng 100 - 115km với 1 lít xăng và 1 kWh điện, tiết kiệm khoảng 40% chi phí nhiên liệu so với xe xăng thuần túy. Chi phí hoán cải dao động từ 7 đến 10 triệu đồng/xe, tương đương khoảng 50% giá xe điện mới trên thị trường, trong khi vẫn tận dụng được khung xe cũ vốn bền, cứng và quen thuộc với người dùng.

Giải pháp này không chỉ giúp giảm lượng khí thải CO₂ tới 50%, mà còn hạn chế rác thải công nghiệp do không phải sản xuất xe mới. Với hơn 70 triệu xe máy đang lưu hành, việc chuyển đổi theo mô hình hybrid này nếu được hợp pháp hóa sẽ mở ra hướng đi khả thi, góp phần chuyển đổi xanh và tiết kiệm năng lượng cho giao thông đô thị Việt Nam.

QUỐC HÙNG