Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Ngày 20-1, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Tham dự phiên khai mạc Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các tổ chức quốc tế, phái đoàn ngoại giao cùng 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2030). Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới.

Tiếp tục chương trình, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới 2 mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045). Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Theo đồng chí Tổng Bí thư, quá trình chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại; kế thừa tinh hoa của các kỳ đại hội trước, kiên định các hệ quan điểm mang tính nguyên tắc, đồng thời thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan; từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Dự thảo các văn kiện đã được thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Các ý kiến được chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc, góp phần làm nên một báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân, thực sự là “ngọn đuốc soi đường”, là “cẩm nang hành động” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...

Tổng Bí thư nêu rõ, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của Đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. (Mời xem toàn văn Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang 3-4 số báo hôm nay).

Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Tiếp đó, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh, ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học và hiệu quả; đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, các quy định về thể lệ Điều lệ Đảng và nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng... Trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ bám sát định hướng phát triển, kế thừa kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra và giám sát.

“Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV; Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo thông cáo báo chí của Đoàn Thư ký, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có 1.586 đại biểu, thay mặt hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 đồng chí; đại biểu được bầu là 353 đồng chí; đại biểu được chỉ định là 1.070 đồng chí. Đại biểu nam có 1.285 đồng chí; đại biểu nữ có 301 đồng chí. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 đồng chí. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 10 đại biểu là Nhà giáo ưu tú; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; 3 đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

