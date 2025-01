Từ đèn đỏ “bất thường”, CSGT truy xét tìm được người tự ý chỉnh tín hiệu đèn giao thông

Một trường hợp người lạ điều chỉnh giao thông ở TPHCM

Ngày 20-1, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an quận Bình Tân cùng Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý P.V.H. (sinh năm 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý chỉnh đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, tối 16-1, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng PC08) tuần tra phát hiện đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ Kinh Dương Vương - Tên Lửa (phường An Lạc A, quận Bình Tân) có dấu hiệu không hoạt động. Ghi nhận đèn màu đỏ 1 chiều trên đường Kinh Dương Vương.

CSGT đã kiểm tra thùng đèn tại đây và phát hiện đã bị ai đó điều chỉnh. Ngay lập tức, lực lượng chức năng điều chỉnh đèn tín hiệu trở lại hoạt động tự động và báo cáo với đơn vị chủ quản.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông tại các nút giao thông ở tại TPHCM

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng PC08 chỉ đạo Đội CSGT Phú Lâm phối hợp với công an địa phương trích xuất camera khu vực đèn tín hiệu để điều tra làm rõ. Qua đó, công an phát hiện có người đã điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông lúc 23 giờ 9 ngày 16-1 nên truy tìm.

Rạng sáng 18-1, công an phát hiện người có nhận dạng giống với người trong camera ghi nhận đang ngồi tại vỉa hè góc đường ở vòng xoay Mũi Tàu (quận 6) nên kiểm tra đưa về trụ sở. Tại công an, người này khai tên là H., qua kiểm tra H. âm tính ma túy; đồng thời, H. thừa nhận đã tự ý chỉnh đèn tín hiệu vào tối 16-1.

Từ đầu năm 2025 tới nay, TPHCM triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ tăng nặng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Sau gần 3 tuần triển khai, tình hình trật tự an toàn giao thông tại TPHCM có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề.

CSGT TP Thủ Đức (TPHCM) cho người vi phạm xem hình ảnh, clip vượt đèn đỏ

Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết tình hình tai nạn giao thông giảm (TNGT) mạnh so với cùng kỳ, các vi phạm khác cũng giảm. Nghị định 168 ban hành với nhiều hành vi tăng nặng mức xử phạt đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức của người tham gia giao thông.

Mục đích xử lý nghiêm với những người tham gia giao thông vi phạm nhằm để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông; kéo giảm TNGT...

“Người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành đèn tín hiệu giao thông, kể cả khi không có lực lượng CSGT kiểm tra, kiểm soát. Người dân đã dần thay đổi về nhận thức, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông; hình thành văn hóa khi tham gia giao thông, tạo hình ảnh giao thông, đô thị văn minh với bạn bè thế giới”, lãnh đạo Công an TPHCM nhấn mạnh.

Tình trạng người lái xe vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều giảm rõ rệt, nhất là các tuyến đường ở trung tâm TPHCM. Nhìn chung, tình hình giao thông trên địa bàn dần đi vào khuôn khổ, nề nếp; người dân tham gia giao thông ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn.

Về vấn đề người "lạ" chỉnh đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ tại Thành phố, quan điểm của Ban Giám đốc Công an TPHCM nếu xác minh đúng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo quy định, nếu người này tự ý can thiệp vào hệ thống đèn giao thông mà không có nhiệm vụ, đây là hành vi vi phạm pháp luật; có thể bị xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả.

CHÍ THẠCH