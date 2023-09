Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng quân đội Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam và Thái Lan sẽ tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; chia sẻ thông tin, tình hình an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển giáp ranh hai nước qua đó kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển; xử lý các trường hợp ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau trên tinh thần nhân đạo.

Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Chalermphon Srisawasdi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21-9.

Sáng 20-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc tiếp Đại tướng Chalermphon Srisawasdi và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong gần 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng phát triển toàn diện; đặc biệt năm 2013, Thái Lan trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Quan hệ chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường, góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân đạt những kết quả rất tích cực.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan; thời gian tới, đề nghị quân đội hai bên tích cực triển khai các hoạt động hợp tác, trọng tâm vào: trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như quản lý biên giới, đối phó tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn quân đội Hoàng gia Thái Lan đã nhận lời mời và cử đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia Giải bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN năm 2023 do Quân đội nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tổ chức từ ngày 30-9 đến 10-10 tới.

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện, ủng hộ hợp tác giữa quân đội hai nước và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng mỗi nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Trước đó, vào sáng 20-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Chalermphon Srisawasdi và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Đại tướng Chalermphon Srisawasdi và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ quốc phòng Việt Nam - Thái Lan.

Đại tướng Chalermphon Srisawasdi đánh giá cao sự hợp tác trong thời gian vừa qua giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước; đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực. Đại tướng Chalermphon Srisawasdi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 và cho biết, Thái Lan ủng hộ các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất đánh giá: trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa hai quân đội thời gian qua không ngừng phát triển với nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả. Các cơ chế hợp tác tiếp tục được phát huy hiệu quả, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng; giao lưu Cảnh sát biển; hợp tác quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ; chia sẻ thông tin; hợp tác đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan, tập trung vào các lĩnh vực: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; chia sẻ thông tin, tình hình an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển giáp ranh hai nước qua đó kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý các trường hợp ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược; tăng cường hợp tác trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người xuyên biên giới.

Nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên như hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới; chống di cư bất hợp pháp; phòng chống ma túy, tội phạm xuyên quốc gia. Thúc đẩy hợp tác ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, như tìm kiếm cứu nạn, phòng chống khủng bố và chia sẻ kinh nghiệm quân đội tham gia xóa đói, giảm nghèo...

Tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN; duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Việt Nam khẳng định ủng hộ các sự kiện do Bộ Quốc phòng và Quân đội Thái Lan tổ chức trong năm 2024 như Triển lãm Quốc phòng và An ninh, Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN lần thứ 24 và các hoạt động liên quan.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).