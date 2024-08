Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 11 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Chiều 16-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc Bộ Công an cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là một dấu mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác và phát triển toàn diện; khẳng định quan điểm nhất quán: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Trung tá Trịnh Xuân Hiển, được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh của thế giới, khu vực; là vinh dự, tự hào của cá nhân khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định cho Trung tá Trịnh Xuân Hiển

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị các sĩ quan khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 13-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định về việc cử Trung tá Trịnh Xuân Hiển đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei); quyết định về việc gia hạn thời gian công tác 1 năm đối với Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đang thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc đến tháng 8-2025; quyết định gia hạn thời gian công tác đối với 3 sĩ quan gồm Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan đến tháng 2-2025.

Theo văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, từ năm 2022 tới nay, Bộ Công an đã cử 4 tổ công tác gồm 11 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và Phái bộ UNISFA.

Trung tá Trịnh Xuân Hiển chụp ảnh cùng gia đình

Các sĩ quan của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đã khẳng định được năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hòa nhập nhanh với môi trường làm việc của Liên hợp quốc; tuyên truyền hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các sĩ quan của Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình.

ĐỖ TRUNG