Từ ngày 4 đến 6-8, TPHCM lần đầu tổ chức Lễ hội sông nước

Ước tính sự kiện thu hút hàng chục ngàn lượt người dân, du khách tham dự.

Lễ hội diễn ra tại cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển, công viên bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bến Bình Đông và các khu du lịch, điểm đến trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn có những hoạt động thể thao dưới nước như giải đua thuyền ở bến Bạch Đằng, trình diễn dù lượn, trình diễn bay bằng ván phản lực nước - flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao…

Ngoài ra, vào các buổi tối, từ 30-40 tàu thuyền của các đơn vị đang khai thác du lịch trên sông Sài Gòn trang trí rực rỡ diễu hành dọc bờ sông để quảng bá về lễ hội…

Điểm nhấn của lễ hội là show diễn thực cảnh “Dòng sông kể chuyện” lúc 20 giờ ngày 6-8, tại cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển… Chương trình tái hiện sự hình thành của tự nhiên, con người qua các thời kỳ Sài Gòn - Gia Định – Chợ Lớn - TPHCM trong 5 chương Khẩn hoang – Xây thành - Trên bến dưới thuyền – Thương cảng phồn vinh.

Chương trình có trên 750 diễn viên, nghệ nhân dân gian cùng ê kíp đạo diễn, chuyên gia, nghệ sĩ hàng đầu trong ngành nghệ thuật cùng bắt tay thực hiện sự kiện.

Trao đổi tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, cha ông chúng ta đến khẩn hoang vùng đất Nam bộ gắn với những dòng sông, có những bến chợ, làng nghề gắn liền các địa danh lịch sử, từ đó phát triển những thương cảng sầm uất...

Lễ hội nhấn mạnh đến tính tương tác, trải nghiệm giữa người dân với du khách… Ví dụ, đi cà kheo, lựa đậu, gánh nước qua cầu, viết thư pháp, hướng dẫn làm diều nghệ thuật…

Từ đầu năm đến nay, TPHCM đón trên 2,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 208,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 47,2% so với kế hoạch; khách nội địa khoảng 18,6 triệu lượt, tăng 40% so với cùng kỳ 2022; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 93.500 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và đạt 58,5% so với kế hoạch đặt ra trong năm nay.

"Thị trường chính của TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung, gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Mỹ… Thông qua hoạt động lần này, chúng tôi mong muốn phát triển lễ hội thành chương trình thường niên, tạo tính lan tỏa đến với cộng đồng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến TPHCM”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh.