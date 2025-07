Tuần lễ văn học Phần Lan tại Việt Nam

Tuần lễ văn học Phần Lan kéo dài tới ngày 20-7, với hoạt động trọng tâm kỷ niệm 80 năm ra đời tác phẩm đầu tiên về Moomin, loạt truyện tranh và tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển do nhà văn, họa sĩ người Phần Lan Tove Jansson sáng tác.

Tác phẩm mở đầu The Moomins and the Great Flood ra mắt năm 1945, mở ra thế giới huyền ảo đầy chất thơ, chứa đựng các thông điệp nhân văn về tình thân, trưởng thành và khát vọng tìm kiếm mái ấm.

Trong suốt sự nghiệp, Tove Jansson đã sáng tác 9 tiểu thuyết Moomin, trong đó có nhiều cuốn nổi tiếng như Comet in Moominland, Finn Family Moomintroll, Moominvalley in November…

Tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu trọn bộ 9 tác phẩm nổi bật của Tove Jansson qua 8 cuốn sách, với bản dịch của dịch giả Võ Xuân Quế và phần hiệu đính của TS Bùi Việt Hoa.

Từ cuốn Chiếc mũ của phù thủy xuất bản lần đầu năm 2010, đến nay, các tập truyện Moomin đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết với nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi.

Các tác phẩm nổi bật của tác giả Tove Jansson được chuyển ngữ sang tiếng Việt

Tuần lễ văn học Phần Lan không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tranh vẽ và sách, mà còn có nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm hấp dẫn: đọc sách cùng bà Teija Norvanto, Phu nhân Đại sứ Phần Lan; đọc Hello Ruby - Thám hiểm thế giới Internet; trải nghiệm thủ công làm ngôi nhà Moomin sau khi đọc Chiếc mũ của phù thủy và ra mắt sách Nàng tiên cá cuối cùng - Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương… Tất cả hoạt động đều miễn phí và mở cửa tự do.

Tuần lễ văn học Phần Lan do Nhà xuất bản Kim Đồng, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức là dịp đặc biệt để công chúng Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận một kho tàng văn học vượt thời gian, nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và các giá trị nhân văn sâu sắc qua thế giới Moomin kỳ diệu.

MAI AN