Tuổi trẻ Agribank khu vực TPHCM: Hướng về xã đảo - chắp cánh tri thức, vun đắp tương lai

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 năm thành lập Agribank (26-3-1988 - 26-3-2026) và 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026), phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Agribank gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hơn 30 cơ sở đoàn Agribank và ABIC khu vực TPHCM đã thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Agribank hướng về xã đảo - Chắp cánh tri thức, vun đắp tương lai”.

Sáng 22-3, hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày đoàn viên, Tháng Thanh niên 2026, các cơ sở đoàn Agribank và ABIC khu vực TPHCM đã có hành trình đầy ý nghĩa về với xã đảo Thạnh An - xã đảo duy nhất của địa bàn TPHCM với vị trí cửa ngõ chiến lược quan trọng. Tuy vậy, vị trí địa lý đặc thù cũng khiến địa bàn còn gặp không ít khó khăn.

Tuổi trẻ Agribank trao tặng nhiều hạng mục góp phần xây dựng đời sống kinh tế xã đảo

Cách trung tâm TPHCM hơn 70km, những thiếu thốn về cơ sở vật chất, những bất cập do đặc thù địa lý khiến đời sống bà con xã đảo còn nhiều hạn chế, tuy vậy luôn giàu nghị lực và tinh thần vươn lên. Phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của Tuổi trẻ Agribank trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo khó khăn, xã đảo đã được tô thắm bằng sắc đỏ Agribank, sắc áo xanh tình nguyện với nhiều hoạt động sôi nổi.

10 suất học bổng bảo trợ học tập “Nâng bước em đến trường” trị giá 30 triệu đồng đã được gửi trao cùng tình cảm và mong muốn góp phần chăm lo, tiếp sức đến trường cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tuần lễ văn hóa chào mừng 38 năm thành lập Agribank, đoàn cũng đã trao tặng một tủ sách cộng đồng với thông điệp nhân văn “Ai cần đến lấy - Ai có cho đi”, lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích văn hóa đọc và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng. Toàn bộ đầu sách được cán bộ, người lao động và khách hàng Agribank chung tay đóng góp, lan toả sâu sắc trách nhiệm xã hội, mang đến giá trị tốt đẹp vì cộng đồng.

Lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ I

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ I, Tuổi trẻ Agribank cũng đã thực hiện Lễ ra quân, làm sạch môi trường xã đảo. Bên cạnh đó, thực hiện nhiều hạng mục nổi bật: Công trình “Hành lang nở hoa” tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Thạnh An được thực hiện như một phần việc thiết thực, nhằm cải tạo cảnh quan, tạo không gian xanh thân thiện, gần gũi với thiên nhiên tại địa phương.

Những chậu hoa, tuyến hoa tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó là tâm huyết, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại địa phương, đoàn cũng đã trao tặng 10 thùng rác công cộng, góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, Tuổi trẻ Agribank cũng phối hợp tổ chức một quầy tư vấn sản phẩm dịch vụ ngân hàng, mở tài khoản ngân hàng miễn phí... Đây là cơ hội để người dân địa phương, các bạn đoàn viên, thanh niên được tiếp cận với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn và thuận tiện hơn trong cuộc sống. Điểm giao dịch xanh kết hợp thêm quầy đổi rác thải nhựa tái chế lấy cây xanh. Chỉ với những chai nhựa, lon nước đã qua sử dụng, người dân xã đảo đã có thể đổi lấy những phần quà xinh xắn, thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp: bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhất hàng ngày.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và Lễ chào cờ tại xã đảo

Ngoài các hoạt động chính, toàn thể đoàn viên thanh niên cũng đã thực hiện Lễ dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu rừng Sác, bày tỏ sự tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân "Ngày Đoàn viên 2026", hàng trăm bạn trẻ cũng đã thực hiện Lễ Chào cờ thiêng liêng, giữa nắng gió biển khơi, cùng hòa chung giai điệu Quốc ca đầy tự hào, hun đúc tinh thần phụng sự Tổ quốc, vì cộng đồng.

Hơn 30 cơ sở đoàn đồng hành, hơn 50 đoàn viên tham dự với tổng kinh phí thực hiện chương trình 73 triệu đồng. Tất cả đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên Agribank trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo khó khăn, khẳng định uy tín "Ngân hàng vì cộng đồng" đã xây dựng xuyên suốt 38 năm hình thành và phát triển; thiết thực chào mừng 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - một chặng đường vẻ vang, tự hào của tổ chức Đoàn và thế hệ thanh niên Việt Nam.

HẢI AN - VPMN