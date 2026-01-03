Tuổi trẻ TPHCM hào hứng ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026

Chiến dịch diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 16-2-2026, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ triển khai hoạt động tại bệnh viện, viện dưỡng lão, trường chuyên biệt, cơ sở bảo trợ xã hội; ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân; nhà ga, bến xe… trên địa bàn TPHCM.

Năm nay, chiến dịch xác lập nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực như: thực hiện 50 “Góc Xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá và 95 góc Xuân tại khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư; tổ chức 73 “Hành trình 9-1” đến với các địa chỉ đỏ, không gian truyền thống gắn với phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định – TPHCM; thăm, tặng quà 15 ký túc xá sinh viên, 95 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; tổ chức 10 chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, 5 chương trình “Hành trình của niềm tin”.

Các chiến sĩ cũng hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà tết cho 4.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; trao tặng 20.000 bánh chưng, bánh tét; tổ chức 168 đội hình trực chốt, điều phối giao thông tại các xã, phường, đặc khu...

Chiến dịch nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ thành phố, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách, năng lực, kỹ năng thực hành xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”; kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động đẹp, lối sống văn minh, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong chiến dịch có các ngày hoạt động cao điểm như: “Xuân tự hào” (ngày 9-1) gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2026); “Xuân chiến sĩ” (ngày 18-1) gắn với chào mừng kỷ niệm 58 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2026); “Xuân sẻ chia” (ngày 25-1) gắn với chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, việc triển khai đợt cao điểm gắn với các sự kiện lớn thể hiện rõ quyết tâm của tổ chức Đoàn - Hội trong việc tổ chức phong trào có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính giáo dục, tính lan tỏa và hiệu quả xã hội; đồng thời tạo điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên được tham gia, được cống hiến và được trưởng thành.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đề nghị, các cấp bộ Đoàn - Hội, lực lượng tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Ngay sau lễ ra quân, chiến sĩ Xuân tình nguyện nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện, gian hàng gây quỹ, ra quân đội hình “Bình dân học vụ số”, làm sạch bảng quảng cáo - rao vặt sai quy định...

Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt.

