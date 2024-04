Tuổi trẻ TPHCM tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Ngày 23-4, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) với chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn - Gia Định”; khai mạc không gian triển lãm trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và Lễ xuất quân tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Các em học sinh lắng nghe những chia sẻ, ký ức của những cô chú trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ 70 năm trước

Chương trình có sự tham gia, chia sẻ những kỷ niệm, ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ của Đại tá Trần Thịnh Tần, Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TPHCM, nguyên Cục trưởng cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các bạn trẻ có dịp hình dung ra những khoảnh khắc xúc động, đau thương, xen lẫn những giây phút đầy tự hào khi cuộc đấu tranh cách mạng tại Sài Gòn - Gia Định toàn thắng qua những chia sẻ của bà Phạm Thị Hồng Thắm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến thành phố, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến quận Tân Bình.

Đại tá Trần Thịnh Tần chia sẻ tại buổi giao lưu

Cùng với đó, các đại biểu đại diện thế hệ trẻ tại TPHCM chia sẻ những việc làm tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã thực hiện trong thời gian qua để tiếp nối truyền thống cha ông.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Trần Thu Hà trao cây cảm ơn các đại biểu tham gia buổi giao lưu

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ; về truyền thống lịch sử yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời triển khai các phong trào, hoạt động tri ân cán bộ, chiến sĩ, thân nhân, đồng bào địa phương tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tuổi trẻ TPHCM lắng nghe các chia sẻ của cô chú trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ 70 năm trước

Các bạn trẻ trao đổi, đặt câu hỏi cùng các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa

Dịp này, Thành đoàn TPHCM khai mạc không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”. Ngoài 5 khu vực triển lãm, trên không gian này, Thành Đoàn TPHCM sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền gắn với Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và các nội dung hoạt động hưởng ứng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Cùng ngày, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ xuất quân tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”. Trong khuôn khổ hành trình, tuổi trẻ TPHCM tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng 5 Tủ sách măng non (trị giá 15 triệu đồng/tủ sách); 6 chiếc xe đạp; thăm và tặng quà gia đình chính sách, cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai trao khăn đến các thành viên tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Trong chuyến hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024, từ ngày 10 đến 18-6, Thành Đoàn – Hội Đồng Đội TPHCM sẽ trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi, 5.000 tập trắng, 50 suất học bổng, 10 phần quà cho gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên.

THÁI PHƯƠNG