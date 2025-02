Tuyên án cựu thượng úy công an dùng nhục hình khiến nghi can trộm chó tử vong

Lê Hữu Tùng, cựu Thượng úy, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh và Võ Phi Thành, sinh viên thực tập tại Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đã dùng nhục hình khiến nghi can trộm chó tử vong.