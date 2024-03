Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - New Zealand nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo TTXVN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Sau đây là toàn văn Tuyên bố báo chí chung của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp này.