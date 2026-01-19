Tuyên dương kỹ sư điện dũng cảm cứu người đuối nước

Phát hiện một người đàn ông đuối nước trong tình trạng nguy kịch, một kỹ sư ngành điện đã nhanh chóng lao xuống cứu người và kiên trì sơ cứu gần 20 phút, giành lại sự sống cho nạn nhân.

Sáng 19-1, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức trao tặng giấy khen cho ông Đoàn Văn Đức, kỹ sư Đội Quản lý lưới điện cao thế Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Công ty Lưới điện cao thế TPHCM, vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Chủ tịch UBND phường Tam Thắng trao tặng giấy khen cho ông Đoàn Văn Đức đã dũng cảm cứu người bị đuối nước

Theo UBND phường Tam Thắng, trưa 2-1, trong lúc đưa gia đình đi vui chơi tại Công viên nước Vũng Tàu (36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng), ông Đức phát hiện một nam thanh niên (sau này biết là tên C.V.) bị đuối nước trong khu vực hồ bơi.

Lúc này, không có nhân viên cứu hộ kịp thời tiếp cận, nạn nhân đã uống nhiều nước, bụng chướng, cơ thể tím tái, rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông Đức lập tức lao đến đưa nạn nhân lên bờ và vận dụng kiến thức sơ cấp cứu đã được trang bị trong quá trình công tác để tiến hành hồi sức tim phổi.

Quá trình sơ cứu kéo dài gần 20 phút trong điều kiện hết sức căng thẳng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã nôn ra lượng lớn nước, dần hồi phục hô hấp và duy trì được sự sống cho đến khi xe cấp cứu đến đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục điều trị.

Tập thể lãnh đạo UBND phường Tam Thắng chúc mừng ông Đoàn Văn Đức

Tại buổi trao giấy khen, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Lê Xuân Tú đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của ông Đoàn Văn Đức. Hành động cứu người kịp thời không chỉ giúp cứu sống một con người, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về “người tốt, việc tốt”, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Đức cho biết, trong hoàn cảnh đó, việc cứu người là phản xạ tự nhiên, xuất phát từ trách nhiệm của một công dân trước sự an nguy của người khác.

NGUYỄN NAM