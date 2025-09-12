Phường Bến Cát (TPHCM) biểu dương gương người tốt, việc tốt

Sáng 12-9, UBND phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Các gương điển hình tiên tiến phường Bến Cát được biểu dương

Theo UBND phường Bến Cát, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phường đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Qua thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng trong công việc, cải thiện điều kiện lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo vệ môi trường.



Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Công an phường, Trường THCS Mỹ Phước và Ban điều hành các khu phố đã trình bày tham luận nêu bật vai trò của từng đơn vị trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt gắn với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phát triển các mô hình dân vận khéo và xây dựng khu phố văn hóa, văn minh.

Dịp này, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 78 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường.

XUÂN TRUNG