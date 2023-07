Tuyển sinh đại học năm 2023: Điểm chuẩn sẽ giảm

Với kết quả điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD-ĐT công bố, nhiều trường đã bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhiều chuyên gia tuyển sinh của các trường nhận định điểm chuẩn của một số tổ hợp sẽ giảm so với năm 2022.

Tổ hợp tự nhiên, xã hội: điểm chuẩn giảm

Theo GS-TS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), dựa trên phổ điểm các tổ hợp xét tuyển do Bộ GD-ĐT đã công bố, điểm chuẩn tổ hợp A00 (Toán-Lý-Hóa) có thể giảm, tổ hợp D01 (Toán-Văn-Anh) sẽ tương đương năm 2022.

Theo đó, với tổ hợp A00 (Toán-Lý-Hóa), mức điểm 23 có 81.961 thí sinh (giảm 17.528 thí sinh so với năm 2022). Mức điểm 24 có 45.420 thí sinh (giảm 16.145 so với năm 2022). Mức điểm từ 26-29,5 cũng có số thí sinh giảm nhiều so với năm 2022. Đặc biệt, tổ hợp này không có thí sinh nào đạt 30 điểm/3 môn (năm 2022 có 1 thí sinh). Tương tự, ở tổ hợp A01 (Toán-Lý-Anh), mức điểm từ 21-29, số lượng thí sinh cũng giảm so với năm 2022.

Trong khi đó, với tổ hợp B00 (Toán-Hóa-Sinh), mặt bằng điểm thi tăng nhẹ so với năm 2022. Ở mức điểm từ 27,5-29,5 có 1.082 thí sinh đạt được, nhiều hơn năm 2022 (có 794 thí sinh). Mức điểm 26,5 có 2.720 thí sinh đạt được, tăng 305 thí sinh so với năm 2022.

Ở tổ hợp này cũng không có thí sinh đạt 30 điểm/3 môn. Với tổ hợp D01 (Toán-Văn-Anh) mức điểm từ 29-30 điểm không có thí sinh nào đạt được (tương tự năm 2022). Từ mức điểm 25-28,5 điểm, số lượng thí sinh đạt được nhiều hơn năm 2022.

Ở tổ hợp C00 (Văn-Sử-Địa) kết quả điểm thi có sự sụt giảm nhiều so với năm 2022. Cụ thể, ở mức điểm 24 có 49.430 thí sinh (năm 2022 có đến 68.999 thí sinh), mức điểm 26 điểm có 11.058 thí sinh (năm 2022 có 16.928 thí sinh). Mức điểm 28 chỉ có 740 thí sinh đạt được (năm 2022 có đến 1.156 thí sinh).

Với kết quả điểm thi năm 2023, nhiều chuyên gia cho rằng điểm chuẩn của các tổ hợp tự nhiên gồm A00, A01, B00 sẽ hạ nhiệt so với năm 2022. Thậm chí, điểm chuẩn của các ngành xét tuyển bằng tổ hợp A00, A01 sẽ giảm 0,5-1 điểm so với năm 2022.

Nhiều trường dự báo điểm chuẩn sẽ giảm

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM, cho biết, về điểm sàn xét tuyển ở những trường tốp giữa sẽ ở mức 15-16 điểm. Với những trường tốp trên, mức sàn sẽ từ 17-18 điểm. Với những trường đại học ở tốp dưới và các trường đại học ở địa phương mức sàn phần lớn là 15 điểm.

Đối với các trường sư phạm và trường khối ngành sức khỏe, điểm sàn sẽ tương đương năm 2022. Riêng điểm sàn năm nay của Trường ĐH Công thương TPHCM cũng lấy mức 15 điểm (bằng năm 2022). Tuy nhiên, dự báo điểm chuẩn năm nay của trường sẽ giảm ít nhất từ 1-2 điểm (dao động từ 18-22 điểm tùy từng ngành) so với năm 2022.

Theo ThS Phan Lê Quốc, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, năm nay ngành sư phạm ở một số địa phương và một số trường bị cắt giảm mạnh. Cùng với đó, một số trường sư phạm tăng chỉ tiêu cho các phương thức tuyển sinh riêng (7 trường sư phạm lớn sử dụng và công nhận kết quả kỳ thi riêng, xét tuyển học bạ...) nên dù kết quả điểm thi một số tổ hợp tự nhiên, xã hội thấp nhưng dự kiến điểm chuẩn các ngành sư phạm năm 2023 nhiều khả năng sẽ không giảm so với năm 2022. Với các trường sư phạm, điểm sàn xét tuyển sẽ chờ Bộ GD-ĐT công bố (dự kiến ngày 21-7). Riêng điểm chuẩn năm nay của trường dự báo sẽ tương đương so với năm 2022.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị, với những thí sinh đạt 24-25 điểm/tổ hợp xét tuyển không nên chủ quan. Các em không nên đăng ký tất cả các nguyện vọng vào những ngành hot của trường tốp đầu, vì có thể gặp rủi ro. Thay vào đó, nên chia nguyện vọng xét tuyển theo các mức khác nhau. Ví dụ, đầu tiên thí sinh có thể đăng ký vào ngành/trường yêu thích (có thể là ngành hot của trường tốp đầu hoặc trường tốp đầu nhưng không phải ngành hot).

Tiếp đến, thí sinh lựa chọn ngành học/trường học vừa sức mình, nên đối chiếu với điểm chuẩn trúng tuyển của 2 năm trước, nếu điểm thi năm nay bằng hoặc cao hơn 1-2 điểm so với điểm chuẩn năm trước, nghĩa là các em đang ở ngưỡng an toàn. Ngoài ra, các em nên đăng ký ngành học/trường học dưới năng lực một chút để đề phòng rủi ro.