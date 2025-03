Tuyển sinh đại học năm 2025: Sẵn sàng cho các kỳ thi riêng

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, tất cả các phương thức xét tuyển đều xét chung một đợt theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả các kỳ thi riêng (thi đánh giá năng lực - ĐGNL, đánh giá tư duy, ĐGNL chuyên biệt, thi đánh giá đầu vào trên máy tính - V-SAT...) được nhiều trường sử dụng và tăng chỉ tiêu so với năm 2024. Do đó, số thí sinh đăng ký các kỳ thi riêng để lấy kết quả xét tuyển đại học tăng theo.

Thí sinh đăng ký tăng kỷ lục

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết, kết thúc đăng ký dự thi kỳ thi ĐGNL đợt 1 năm 2025 (từ ngày 20-1 đến ngày 20-2), đã có 130.647 thí sinh đăng ký. Trong đó, hơn 128.000 thí sinh đã hoàn thành thủ tục đóng lệ phí để xác nhận tham gia đợt thi đầu tiên. Đây là số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng kỷ lục sau 8 năm tổ chức, và nhiều hơn năm 2024 hơn 34.000 thí sinh (tăng khoảng 30%). Thống kê cũng cho thấy, 63 tỉnh, thành phố đều có thí sinh đăng ký dự thi đợt 1-2025. Trong đó, TPHCM có lượng thí sinh đông nhất, hơn 40.967 thí sinh.

Theo TS Nguyễn Quốc chính, đến nay công tác chuẩn bị cho đợt thi đầu tiên đã được hoàn tất. Công tác tập huấn cho kỳ thi (tổ chức, coi thi, in sao đề thi...) đã được triển khai ở tất cả 25 tỉnh, thành phố. Kỳ thi ĐGNL đã giúp Đại học Quốc gia TPHCM tuyển được hơn 9.200 thí sinh, chiếm hơn 38% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2024... Trong năm 2025, các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM cũng tiếp tục tăng chỉ tiêu (dao động 10-20%) dành cho phương thức xét tuyển này so với năm 2024.

Học sinh THPT tìm hiểu ngành nghề đào tạo tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM)

Theo đại diện Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), năm 2025, kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT) có đến 18 trường tổ chức (tăng 8 trường so với năm 2024). V-SAT là kỳ thi do các trường tổ chức và đề thi do Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục cung cấp. Các trường tự chủ trong việc sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT, đồng thời ưu tiên công nhận và sử dụng chung kết quả. Hiện nay, các trường đã phối hợp với trung tâm để công bố đề thi minh họa và đang tiến hành cho thí sinh đăng ký để bắt đầu thi từ cuối tháng 3 cho đến tháng 7, tháng 8.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 gồm 6 đợt thi, diễn ra từ ngày 15-3 đến ngày 18-5. Ngay trong sáng 23-2, Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) mở cổng tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi đã bị nghẽn mạng do lượng thí sinh truy cập quá đông. Đến trưa cùng ngày, đã có 89.196 lượt đăng ký, đạt 99,8% quy mô kỳ thi (90.000 chỗ thi năm 2025). Theo hội đồng thi, thí sinh đã nhận được phiếu báo dự thi qua email và không cần in phiếu báo dự thi. Tại điểm thi, thí sinh xuất trình CCCD và thông báo số báo danh cho cán bộ coi thi khi làm thủ tục trước giờ thi...

Bám sát cấu trúc bài thi mẫu

Theo Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, hiện đề thi minh họa 8 bài thi V-SAT năm 2025 đã được các trường tổ chức thi công bố trên website của các trường. Thí sinh có thể truy cập và làm thử bài thi để quen với cấu trúc và các dạng thức của câu hỏi. So với năm 2024, cấu trúc bài thi năm nay có những điểm mới thí sinh lưu ý là: có 4 dạng thức câu hỏi trong đề thi, gồm câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai; câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn; câu hỏi trắc nghiệm ghép - hợp; câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn hoặc viết luận. Trong đó, nhiều câu hỏi được biên soạn theo hướng vận dụng phương pháp của chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)...

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024 tại TPHCM

Với kinh nghiệm tổ chức các kỳ thi V-SAT trước đó, TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM, nhận định: Năm nay nhiều trường tổ chức kỳ thi V-SAT và nhiều trường sử dụng kết quả để xét tuyển nên tăng thêm cơ hội cho thí sinh để lựa chọn. Kỳ thi tổ chức 8 môn thi, nên thí sinh lựa chọn những môn thi mà mình có thế mạnh để đạt kết quả như mong muốn. Do tổ chức nhiều đợt nên thí sinh cũng có thể đăng ký tham dự nhiều đợt để lựa chọn kết quả thi cao nhất cho xét tuyển. Kỳ thi tổ chức thi trên máy tính và đề thi minh họa cũng có trên website của các trường tổ chức thi nên thí sinh hãy truy cập, làm quen với cách thức làm bài.

TS Nguyễn Quốc Chính thông tin, cấu trúc và nội dung đề thi ĐGNL năm 2025 có nhiều điều chỉnh và đã được công bố. Ngoài tham khảo đề thi minh họa, thí sinh lưu ý đây là đề thi tổng hợp nên không cần ôn luyện ở bất cứ trung tâm hay tổ chức luyện thi nào mà cần tự hệ thống hóa, ôn lại kiến thức của chương trình THPT; xem kỹ lại cấu trúc đề thi minh họa; khi làm bài nên làm những câu dễ trước... Trong ngày thi, thí sinh nên đến điểm thi trước giờ thi 15-30 phút và nhớ mang theo CCCD để xuất trình cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi. Thí sinh không nên căng thẳng quá mức khi tham dự đợt thi đầu tiên. Nếu làm bài không như mong muốn, thí sinh có thể đăng ký tham dự đợt thi thứ 2 vào tháng 5.

Theo đại diện các trường đại học, ngày càng có nhiều cơ sở tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển chọn thí sinh phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của từng trường mà các phương thức tuyển sinh khác chưa hoàn toàn đáp ứng được. Kết quả của những kỳ thi này cũng được nhiều trường đại học khác sử dụng để xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh đừng quá căng thẳng vào những kỳ thi này, mà quan trọng vẫn là tập trung học tập để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Bởi lẽ điều kiện tối thiểu để xét tuyển vào đại học là phải tốt nghiệp THPT. Do đó, thí sinh hãy lựa chọn, tham dự các kỳ thi riêng với tâm lý thoải mái.

THANH HÙNG