Tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng: Đề thi nghị luận xã hội khiến học sinh bất ngờ

Thí sinh Lê Minh Hoàng, học sinh Trường THCS Chu Văn An tại điểm thi THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), em Lê An, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt cho rằng, đề Ngữ văn lạ và hay. "Câu nghị luận xã hội không đến mức khó và gần gũi với học sinh. Tuy nhiên, nếu bạn nào không đọc kỹ yêu cầu của đề thì rất dễ bị lan man. Dù câu nghị luận văn học có câu lệnh khá mới so với những năm trước nhưng vì trong đề đã trích dẫn tác phẩm nên nếu bạn nào không thuộc bài thơ này thì vẫn có thể làm được", em Lê An nêu.

Thí sinh bước ra từ điểm thi Trường THPT Trần Phú. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cũng thi ở điểm này, thí sinh Lê Minh Hoàng, học sinh Trường THCS Chu Văn An cho biết, em chưa bao giờ gặp dạng đề như vậy cho dù vẫn học bài thơ Đoàn thuyền đánh cá nhưng yêu cầu như của đề ra thì không ai nghĩ đến.

“Lâu nay, học sinh chủ yếu gặp dạng đề cảm nhận hoặc phân tích, so sánh đoạn thơ của 2 tác phẩm có cùng một chủ đề, phân tích nhân vật chứ phân tích đoạn thơ và làm rõ nghệ thuật xây dựng hình ảnh của tác giả thì hầu như chưa gặp. Dự kiến bài thi môn Ngữ văn của em chỉ đạt khoảng 5,5 điểm”, em Hoàng cho hay.

Đối với đề bài này, thầy giáo Nguyễn Đình Hòa, tổ trưởng Tổ Ngữ văn - Trường THPT Trần Phú cho biết, câu nghị luận xã hội khá hay và thiết thực khi phong trào bảo vệ môi trường đang được cả xã hội quan tâm. Nhà trường cũng tăng cường giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường. Thêm phần ngữ liệu đọc hiểu đã cung cấp thêm các em gợi ý để làm bài. Trong khi đó, câu nghị luận văn học đã khiến nhiều thí sinh "tủ" bài bị bất ngờ khi gần như không ai dự đoán trúng.

Đề thi môn Ngữ văn

“Đây là một bài thơ hay của Huy Cận nhưng không dễ phân tích với học sinh. Thêm câu hỏi phân loại theo tôi đánh giá là một câu hỏi chỉ dành cho đối tượng học sinh giỏi nên phần lớn các em sẽ khó hoàn thành trọn vẹn phần trả lời cho câu hỏi nghị luận văn học”, thầy giáo Nguyễn Đình Hòa lý giải.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, có 101 thí sinh vắng thi môn Ngữ Văn. Không có thí sinh vi phạm quy định thi cũng như cán bộ coi thi vi phạm quy định thi.

XUÂN QUỲNH