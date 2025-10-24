TV chuẩn rạp phim Sony Bravia 8 II lên ngôi “King of TV 2025”

Tại sự kiện Value Electronics TV Shootout 2025 tổ chức ở Mỹ, Sony QD-OLED BRAVIA 8 II đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá King of TV 2025 - TV tốt nhất năm 2025.

Danh hiệu này đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Sony được trao ngôi vị cao nhất tại Value Electronics TV Shootout - giải thưởng ngành TV danh tiếng bậc nhất hành tinh do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và công nghệ bình chọn, khẳng định vị thế đầu ngành của Sony ở phân khúc TV cao cấp.

Được mệnh danh là “Oscar của ngành TV”, sự kiện thường niên Value Electronics TV Shootout® là nơi tôn vinh chiếc TV xuất sắc nhất thế giới, trở thành “tiêu chuẩn vàng” của ngành nghe nhìn toàn cầu. Giải thưởng này dựa trên đánh giá chuyên sâu từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghiệp điện ảnh và công nghệ hình ảnh thế giới.

Sony BRAVIA 8 II phiên bản 65 inch đã chinh phục hội đồng giám khảo nhờ hiệu suất vượt trội ở cả hai hạng mục SDR (Dải động tiêu chuẩn) và HDR (Dải động cao). Sản phẩm thể hiện khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, mượt mà với điểm số cao nhất trong các hạng mục về độ tương phản thang xám và công nghệ xử lý hình ảnh.

MINH THƯ