Ứng dụng công nghệ bảo vệ trẻ em

Phòng lab có tên Cyber ​​Guardian Lab, được đặt tại Khu liên hợp Cảnh sát Cantonment. Đây là không gian biệt lập, dành riêng cho các nhân viên điều tra của Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) để xử lý tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Được thành lập và phát triển từ năm 2020, nhưng đến đầu tuần này, phòng lab mới chính thức ra mắt tại Singapore.

Cyber ​​Guardian Lab có các công cụ phục vụ hoạt động điều tra như cơ sở dữ liệu hình ảnh và video về bóc lột tình dục trẻ em quốc tế (ICSE) của Interpol, cho phép cảnh sát chia sẻ dữ liệu với các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài. SPF bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu (database) từ phòng lab vào năm 2020 với sự trợ giúp từ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân loại các tệp điện tử. Sau khi AI phân loại các hình ảnh khiêu dâm, xâm hại, cảnh sát sẽ chạy các tệp thông qua phần mềm xử lý để tiếp tục sàng lọc tài liệu. Các tài liệu hoàn thiện được đánh dấu là tài liệu mới và chuyển thẳng lên cơ sở dữ liệu ICSE để các đối tác thành viên ở các nơi có thể giúp xác định và giải cứu nạn nhân.

Các nhà điều tra chuyên ngành từ hơn 68 quốc gia đều truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu trên. Các dữ liệu được xử lý, phân tích và phân loại cho phép các nhà điều tra so sánh một loạt hình ảnh đã được phát hiện hoặc xác định ở một quốc gia khác có các đặc điểm tương tự với những hình ảnh từng phát hiện hay không. Đến nay, các nhân viên thực thi pháp luật trên khắp thế giới đã xác định được khoảng 34.000 nạn nhân trong cơ sở dữ liệu ICSE, hỗ trợ việc triệt phá những đường dây ấu dâm và giải cứu nạn nhân.

Việc ứng dụng công nghệ tại Cyber ​​Guardian Lab đã rút ngắn thời gian xử lý các tệp hồ sơ và tránh lãng phí thời gian điều tra. Jane Chen, nữ cảnh sát điều tra, chuyên gia tâm lý học, cho biết, trước đây công việc sàng lọc hồ sơ tốn khá nhiều thời gian, do phải xem thủ công mọi tệp điện tử. Điều này dẫn đến một số tác động tâm lý không mong muốn do các điều tra viên phải liên tục xem quá nhiều hình ảnh, video mang hình ảnh bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Vì thế, khi AI và database được triển khai mở rộng, những điều tra viên như Jane Chen coi đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc của mình. Thời gian xem tài liệu sẽ được các điều tra viên tự giới hạn trong khoảng 3-4 giờ/buổi, đồng thời phần mềm xử lý cũng nhắc các nhân viên nghỉ giải lao từ 5-10 phút/giờ.

Song song với hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, Singapore khuyến khích nâng cao nhận thức để trẻ em được an toàn hơn. Từ năm 2022, các giáo viên mầm non được yêu cầu dạy trẻ em từ 4-6 tuổi biện pháp bảo vệ an toàn bản thân và bạn bè xung quanh. Hướng dẫn bao gồm nhận thức về an toàn thân thể, cách thức tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn nếu các em cảm thấy bị tổn thương, hay không an toàn.