Xe tải lao xuống vực khiến 1 người tử vong

Lúc 16 giờ 10 phút ngày 7-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận vực sâu 200m, đưa nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông lên khỏi vực.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 7-3, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại Km 71+600, quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi).

Thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát 81C-191xx do tài xế N.T.C (28 tuổi, thôn 1, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có 2 người đi cùng là chị L.T.N (45 tuổi, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) và chị P.T.T (48 tuổi, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Khi lưu thông đến vị trí trên, xe tải bất ngờ lao xuống vực khiến anh N.T.C và chị L.T.N bị thương và được đưa đi cấp cứu. Chị P.T.T tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu khoảng 200m.

Các chiến sĩ PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PCCC và CNCH

Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân lên khỏi vực, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân trong vụ tai nạn từ dưới vực lên

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC