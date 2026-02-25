TPHCM: Tháng 1-2026, số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ

Tháng 1-2026, toàn thành phố xảy ra 195 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 86 người chết và 131 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 10 vụ (giảm 4,88%), số người chết giảm 20 người (giảm 18,87%).

Chiều 25-2, Sở Xây dựng TPHCM thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong tháng 1-2026, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong tiếp tục giảm so với cùng kỳ.

Một vụ tai nạn giao thông ở TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, trong tháng 1-2026, toàn thành phố xảy ra 195 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 86 người chết và 131 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 10 vụ (giảm 4,88%), số người chết giảm 20 người (giảm 18,87%). Tuy nhiên, số người bị thương tăng 20 người (tăng 18,02%).

Đánh giá chung cho thấy, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được kéo giảm ở cả hai tiêu chí quan trọng là số vụ và số người tử vong. Đây là kết quả của việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuy vậy, số người bị thương tăng so với cùng kỳ cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cần tiếp tục được theo dõi, có giải pháp phù hợp.

Về công tác xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, đến nay trên địa bàn TPHCM không còn điểm đen tai nạn giao thông. Kết quả này thể hiện sự quyết liệt của các sở, ngành và địa phương trong việc rà soát, khắc phục hạ tầng, tổ chức lại giao thông, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Đối với các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông đường bộ, hiện toàn thành phố còn 22 điểm được xác định có nguy cơ ùn tắc. Trong đó, 5 điểm đã có chuyển biến tốt; 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn phức tạp; 8 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp điều tiết, tổ chức giao thông hợp lý, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng nhằm giảm áp lực giao thông.

QUỐC HÙNG