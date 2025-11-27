“Vá” đường Thủ Biên - Đất Cuốc

Sau khi Báo SGGP phản ánh đường Thủ Biên - Đất Cuốc qua xã Thường Tân (TPHCM) xuất hiện nhiều “ổ voi”, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục.

Ngày 27-11, ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các điểm hư hỏng trên đường Thủ Biên - Đất Cuốc đang được đơn vị thi công tiến hành dặm vá.

Tại điểm bị hư hỏng nặng, đơn vị thi công xử lý bằng cách đào lên thay nền đá cũ, lu lèn và thảm nhựa lại, dự kiến 3 ngày nữa sẽ hoàn thành.

Khắc phục các điểm hư hỏng trên đường Thủ Biên - Đất Cuốc

Trao đổi với phóng viên, đại diện đơn vị thi công cho biết, qua khảo sát có khoảng 10 điểm xuống cấp.

Dự kiến 3 ngày nữa công tác sửa chữa khắc phục sẽ hoàn thành

Như báo SGGP đã thông tin, thời gian gần đây, nhiều tài xế lưu thông trên đường Thủ Biên - Đất Cuốc đoạn qua xã Thường Tân, phản ánh mặt đường hư hỏng, thậm chí đã xảy ra lật xe tại đoạn có nhiều “ổ voi”.

Theo UBND xã Thường Tân, đường Thủ Biên - Đất Cuốc qua địa bàn xã dài 6,9km, 4 làn xe. Tính đến cuối tháng 10, ghi nhận xuất hiện khoảng 20 vị trí có “ổ voi”, “ổ gà” với độ sâu từ 0,3 đến 0,7m; rộng từ 0,8 đến 3m.

Trước tình hình trên, xã Thường Tân đã làm văn bản gửi cơ quan chức năng. Theo đó, Sở Xây dựng đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Đường Thủ Biên - Đất Cuốc là tuyến quan trọng nối TPHCM và Đồng Nai qua cầu Thủ Biên. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 4 TPHCM, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển của địa phương.

VĂN CHÂU