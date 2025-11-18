TPHCM: Gia tăng tình trạng lén đổ rác ven đường

Sức sống cơ sở

Ghi nhận chiều 17-11, dọc tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (TPHCM) xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Rác trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn
Rác trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Theo cán bộ phụ trách môi trường địa phương, các đối tượng lợi dụng thời điểm vắng người để lén đổ rác thải tại khu vực đất trống, ven đường. Rác bị đổ trộm bao gồm cả vải vụn, mút xốp, chất thải công nghiệp và rác sinh hoạt. Chỉ trong một đoạn ngắn qua phường Thuận Giao đã xuất hiện 3 điểm tập kết rác, trong đó có nơi còn vết đốt rác cháy dở.

RAC THUAN GIAO 2.jpgRác trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường thuộc phường An Phú. Các bãi rác bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Trước thực trạng này, chính quyền các địa phương đã tăng cường tuần tra, đồng thời vận động người dân tham gia giám sát, kịp thời báo tin khi phát hiện hành vi đổ rác trái phép. Một số nơi còn áp dụng cơ chế khen thưởng người dân tích cực tố giác vi phạm.

RAC AN PHÚ.jpg
Rác vứt trên địa bàn phường An Phú

Ông Võ Huỳnh Long, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Phú, cho biết: Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân, địa phương đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, ông Bùi Trung H., một người giao nhận hàng, đã bị xử phạt khi tranh thủ đổ rác lén tại đường số 9, KCN VSIP; ông Nguyễn Văn A bị xử phạt khi điều khiển xe tải vận chuyển 30kg chất thải rắn đổ tại khu đất trống ở khu phố 3.

IMG_3383.jpg
Đổ rác thải sai phép bị lực lượng phường An Phú phát hiện, xử lý

Từ đầu năm đến nay, phường An Phú đã xử phạt 23 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến hành vi đổ rác trái phép, với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

VĂN CHÂU

