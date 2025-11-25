Bát nháo bãi đỗ xe không phép trên đường Nguyễn Du

Chỉ một đoạn ngắn đường Nguyễn Du qua phường An Phú (TPHCM) nhưng có nhiều bãi đỗ xe đầu kéo hoạt động không phép.

Bãi xe đầu kéo ra vào bôi bẩn đường An Phú 36.

Ngày 13-11, tuyến đường An Phú 36 ở khu phố 2, phường An Phú (TPHCM) được khánh thành từ sự chung tay của người dân địa phương và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, niềm vui của người dân chưa trọn vẹn vì ngay lập tức xuất hiện một bãi đỗ xe đầu kéo từ trong khu dân cư theo đường An Phú 36 ra đường Nguyễn Du.

Bãi đỗ xe này rộng khoảng 1.000m2, nằm trong khu dân cư. Khi ra vào bãi, xe kéo đất làm dơ đường và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến kết cấu đường vì tải trọng.

Theo người dân, hoạt động tại bãi đỗ xe đầu kéo còn gây ảnh hưởng tình hình trật tự an toàn giao thông ở địa phương.

Một bãi xe đầu kéo hoạt động không phép dọc đường Nguyễn Du

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 24-11, đường Nguyễn Du đoạn từ đường An Phú 36 đến cổng sau Khu công nghiệp VSIP, chưa đầy 1km nhưng có 4 bãi đỗ xe đầu kéo.

Các xe ra vào liên tục, đặc biệt là giờ cao điểm gây kẹt xe và mất an toàn giao thông cho người dân.

Xe đầu kéo ra vào các bãi dọc đường Nguyễn Du

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú, khẳng định những bãi đỗ xe này đều hoạt động không phép.

Trong tháng 10, địa phương đã có kế hoạch rà soát, thống kê các bãi đỗ xe, bãi giữ xe. Đến nay đã kiểm tra được 26/33 bãi đỗ xe, trong đó phần lớn là bãi đỗ xe đầu kéo.

Theo ông Nguyễn Hữu Châu, 100% bãi đỗ xe trên địa bàn phường qua kiểm tra đều hoạt động không phép. Đa số vi phạm lập bãi đỗ xe trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm.

Bước đầu, đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu chủ các bãi đỗ xe khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định, sau đó sẽ tiến hành các bước xử lý.

VĂN CHÂU