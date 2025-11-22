Công viên Thăng Long nhếch nhác vì chậm nghiệm thu

Công viên Thăng Long (phường Chợ Lớn, TPHCM) được cải tạo từ tháng 2-2025 và hoàn thành vào cuối tháng 7-2025. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được Sở Xây dựng TPHCM nghiệm thu, dẫn đến tình trạng xuống cấp, nhếch nhác.

Cảnh nhếch nhác trong Công viên Thăng Long, phường Chợ Lớn, TPHCM: Video: MINH HẢI

Ghi nhận của PV Báo SGGP cho thấy, rác thải ùn ứ ngay cổng ra vào và lan rộng vào bên trong; cỏ mọc um tùm, cây cối không được cắt tỉa, nhiều thảm xanh khô héo do không được chăm sóc.

Cô Lê Thị Lan, người dân sống gần công viên, cho biết: Ban đầu người dân nơi đây rất kỳ vọng công viên được nâng cấp sẽ là không gian vui chơi, thư giãn. Nhưng mới hơn 3 tháng sau khi thi công xong, công viên đã trông như bị bỏ hoang, không ai chăm sóc. Không ai muốn đến.

Rác thải ngập ngụa trước cổng ra vào Công viên Thăng Long. Ảnh: MINH HẢI

Ông Dương Thanh Trung, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5, cho biết công viên đang chờ Sở Xây dựng nghiệm thu để bàn giao cho phường Chợ Lớn quản lý. Trong thời gian này, đơn vị vẫn tổ chức dọn dẹp nhưng không xuể do thiếu nhân lực. Đơn vị đã nhiều lần đề nghị UBND phường hỗ trợ xử lý vệ sinh nhưng chưa được phản hồi.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, cho biết thời gian qua phường nhận nhiều phản ánh của người dân qua tổng đài 1022 liên quan đến tình trạng rác thải, cỏ dại trong khuôn viên công viên. Tuy nhiên, do công trình chưa được nghiệm thu nên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 chưa thể tiếp nhận để duy tu, bảo dưỡng.

Thảm xanh trong công viên bị rác thải bủa vây, khô héo. Ảnh: MINH HẢI

Trước đó, UBND phường đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng sớm nghiệm thu để bàn giao công trình và phân bổ kinh phí duy tu, vệ sinh môi trường. Đến ngày 22-10, Sở Xây dựng phản hồi rằng hồ sơ nghiệm thu chưa được nộp đầy đủ trên cổng dịch vụ công và yêu cầu Ban Quản lý Dự án nhanh chóng hoàn thiện thủ tục.

Trong thời gian chờ nghiệm thu, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Chợ Lớn tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh khu vực, không tập kết rác vào công viên. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công tổ chức thu gom, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo mỹ quan và chất lượng công trình.

Theo UBND phường Chợ Lớn, hiện hồ sơ nghiệm thu đã được Sở Xây dựng tiếp nhận và đang trong quá trình xem xét.

MINH HẢI