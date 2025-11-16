Xử lý vụ xô xát gây náo loạn trên đường Man Thiện

Pháp luật

Vụ xô xát tại quán ốc trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) khiến 3 người bị thương.

Chiều 16-11, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú điều tra, làm rõ vụ xô xát gây náo loạn tại quán ốc trên đường Man Thiện.

Theo thông tin ban đầu, khuya 15-11, nhiều người đang ăn uống tại quán ốc này thì bất ngờ có hai nhóm mâu thuẫn, lao vào ẩu đả nhau.

man thien 1.jpg
Công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa một số người về trụ sở làm việc

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đưa một số người về trụ sở làm việc.

Một người dân có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc cho biết, nhiều người rượt đuổi nhau từ trong quán ra ngoài đường, ném ly qua lại khiến thực khách hoảng loạn tháo chạy. Sự việc khiến ít nhất 3 người bị thương, tài sản của quán bị hư hỏng.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

