Pháp luật

Vận chuyển gần 5kg ma túy, 3 bị cáo lãnh án tù chung thân

SGGPO

Ngày 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

ANH VAN CHUYEN MT 19-9.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử

Ba bị cáo được đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Hồng Ngọc (tức Ngọc Chuột; sinh năm 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh), Trương Văn Bé Chính (sinh năm 1981) và Mai Thanh Phong (sinh năm 1980; cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2019, Ngọc thuê Chính và Phong dùng xe gắn máy biển số 60Y4-3820 vận chuyển 4,838kg ma túy Methamphetamine từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 100 triệu đồng. Khi cả 3 di chuyển đến ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (trước đây) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan chức năng còn thu giữ 29 viên đạn quân dụng do Ngọc cất giữ trái phép.

Hành vi của 3 bị cáo được xác định đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngọc, Chính và Phong cùng mức án tù chung thân.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

Toà án nhân dân Tây Ninh xét xử vận chuyển ma tuý Tàng trữ vũ khí quân dụng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn