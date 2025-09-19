Vận chuyển gần 5kg ma túy, 3 bị cáo lãnh án tù chung thân

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ba bị cáo được đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Hồng Ngọc (tức Ngọc Chuột; sinh năm 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh), Trương Văn Bé Chính (sinh năm 1981) và Mai Thanh Phong (sinh năm 1980; cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2019, Ngọc thuê Chính và Phong dùng xe gắn máy biển số 60Y4-3820 vận chuyển 4,838kg ma túy Methamphetamine từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 100 triệu đồng. Khi cả 3 di chuyển đến ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (trước đây) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan chức năng còn thu giữ 29 viên đạn quân dụng do Ngọc cất giữ trái phép.

Hành vi của 3 bị cáo được xác định đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngọc, Chính và Phong cùng mức án tù chung thân.

NGỌC PHÚC