Vận tải hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ

Kết quả này đã được nêu tại báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Cụ thể, với lĩnh vực đường sắt, vận chuyển hành khách ước đạt 2,8 triệu lượt khách, bằng 114% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa ước đạt hơn 2 triệu tấn, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Với lĩnh vực đường bộ, tổng lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đến hết tháng 5 ước đạt 27,5 triệu lượt, bằng 111,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thu phí ước đạt 2.556 tỷ đồng, bằng 113,8% so với cùng kỳ.

Với lĩnh vực hàng không, tổng sản lượng vận chuyển hành khách qua các cảng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quản lý ước đạt 45,6 triệu khách, bằng 99% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển hàng hóa bưu kiện ước đạt 584.000 tấn, bằng 43,8% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ.

Sản lượng vận chuyển hành khách của Vietnam Airlines ước đạt 9,3 triệu khách, bằng 40,8% kế hoạch năm và bằng 112,3% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 114.700 tấn, bằng 41,9% kế hoạch năm và bằng 138,1% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực cảng biển, sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 57,2 triệu tấn, bằng 46% kế hoạch năm, bằng 124% so với cùng kỳ.

