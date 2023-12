Vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục lập đỉnh mới, vàng SJC lấy lại mốc 74 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới đã tăng vượt đỉnh 2020 ở mức 2.075 USD/ounce kéo giá vàng trong nước ngày cuối tuần tăng theo.

Ghi nhận vào khoảng 8 giờ 45 tại TPHCM, tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) niêm yết vàng SJC ở mức 72,8 triệu đồng/lượng mua vào và 74 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý cũng tăng vàng SJC lên 72,6 triệu đồng/lượng mua vào và 74 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 72,7 triệu đồng/lượng mua vào và 74,02 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán.

Trong khi giá vàng miếng SJC tăng giảm liên tục những ngày gần đây thì giá nhẫn 4 số 9 tiếp tục lập đỉnh mới.

Cụ thể, sáng nay, Công ty SJC báo giá vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 61,55 triệu đồng/lượng mua vào và 62,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua so với hôm trước. Tương tự, Công ty PNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn PNJ ở mức 61,6 triệu đồng/lượng mua vào và 62,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 1-12 tăng 35,3 USD/ounce vọt lên 2.071 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 59,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC lên đến gần 14,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,3 triệu đồng/lượng. Do giá vàng nhẫn 4 số 9 liên tục lập đỉnh nên chênh lệch giữa giá vàng nhẫn trong nước và thế giới sáng nay lên đến 3,3 triệu đồng/lượng so với mức 2,3 – 2,5 triệu đồng/lượng những ngày trong tuần.

Giá vàng thế giới đã chính thức vượt đỉnh lịch sử được lập năm 2020 ở mức 2.075 USD/ounce khi có thời điểm tăng vọt lên 2.076,1 USD/ounce trước khi lùi về 2.071 USD/ounce. Giá vàng thế giới bật tăng mạnh khi giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thể hiện rằng đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, từ đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư cho rằng FED đã hoàn tất việc thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể cắt giảm lãi suất từ tháng 3 năm sau.

Giới phân tích dự báo, nếu không có mối lo ngại nào xảy ra, nhất là trong bối cảnh đồng USD ngày càng suy yếu, giá vàng khó xuống dưới 2.000 USD/ounce và sẽ nhanh chóng lập đỉnh mới.