Vàng nhẫn 9999 tăng hơn nửa triệu đồng/lượng, vàng SJC lấy lại mốc 74 triệu đồng/lượng

Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 8 giờ 30 tại TPHCM, Tiệm vàng Mi Hồng đã tăng giá vàng SJC 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm trước, lên 73,1 triệu đồng/lượng mua vào và 74,1 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng báo giá vàng SJC ở mức 73,2 triệu đồng/lượng mua vào và 74,22 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng mạnh hơn vàng SJC, tăng đến 600.000 đồng/lượng so với hôm trước. Cụ thể, Công ty SJC báo giá ở mức 60,5 triệu đồng/lượng mua vào và 61,55 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán. Tương tự, Công ty PNJ cũng giao dịch vàng nhẫn 9999 PNJ ở mức 60,5 triệu đồng/lượng mua vào và 61,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán.

Vàng nhẫn 9999 và vàng SJC đồng loạt tăng theo giá vàng thế giới sáng 14-12

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 13-12 đã tăng 47,7 USD/ounce so với phiên trước, lên 2.027,2 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 14-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng vọt lên 2.035,2 USD/ounce, mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank sáng nay tương đương 59,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,4 triệu đồng/lượng, kéo giảm mạnh chênh lệch 2,5 triệu đồng so với hôm trước, ở mức 16,9 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn 9999 cũng thu hẹp chênh lệch đáng kể so với giá vàng thế giới, còn cao hơn khoảng 1,8 triệu đồng từ mức 4,2 triệu đồng/lượng vào hôm trước.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng phi mã, vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce ngay sau khi FED kết thúc cuộc họp chính sách và đã không tăng lãi suất đúng như dự đoán của thị trường; đồng thời phát tín hiệu cho thấy việc tăng lãi suất của Mỹ đã chấm dứt và sẽ cắt giảm lãi suất vài lần vào năm 2024.

Phản ứng với kết quả từ FED, chỉ số đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác (DXY) giảm xuống mức 102 và vàng đã tăng vọt thêm 1%. Các chuyên gia dự báo, giá vàng thế giới sẽ lập thêm nhiều đỉnh mới vào năm 2024 và sẽ duy trì trên mốc 2.000 USD do thị trường ngày càng kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ của FED đã kết thúc; đồng thời bất ổn địa chính trị, đồng USD có khả năng suy yếu và lãi suất toàn cầu có thể giảm trong thời gian tới.

Tin liên quan Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN