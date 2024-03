Vàng SJC “đổ đèo”, giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "đổ đèo"

Vào khoảng 11 giờ 30 tại TPHCM, Công ty PNJ niêm yết vàng SJC ở mức 79,9 triệu đồng/lượng mua vào và 81,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 900.000 đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với hôm qua. Tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) giảm thêm 1,5 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 79 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra; tổng cộng giảm 1,8 triệu đồng chiều mua và 1,3 triệu đồng chiều bán so với hôm trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng giảm thêm 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán; tổng cộng giảm 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, còn 79 triệu đồng/lượng mua vào và 81,02 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay cũng tiếp tục rơi. Công ty SJC giảm thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1 triệu đồng chiều mua và 950.000 đồng chiều bán so với hôm qua, còn 67,9 triệu đồng/lượng mua vào và 69,2 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm thêm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 68,18 triệu đồng/lượng mua vào và 69,58 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 11 giờ 30 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.158,2 USD/ounce, tăng khoảng 1 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 64,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 4,4- 5,1 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan Giá vàng trong nước quay đầu giảm sau khi liên tục lập đỉnh lịch sử

NHUNG NGUYỄN