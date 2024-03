Giá vàng trong nước quay đầu giảm sau khi liên tục lập đỉnh lịch sử

Giá vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm

Vào khoảng 8 giờ 45 tại TPHCM, Công ty PNJ niêm yết vàng SJC ở mức 79,9 triệu đồng/lượng mua vào và 81,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều qua. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, còn 80,2 triệu đồng/lượng mua vào và 82,22 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Công ty SJC giảm 600.000 đồng chiều mua và 550.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, còn 68,3 triệu đồng/lượng mua vào và 69,6 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 69,48 triệu đồng/lượng mua vào và 70,78 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 13-3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.157,7 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với chiều qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 64,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 5,1 – 6,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm do lạm phát của Mỹ tăng trở lại trong tháng 2 và nóng hơn dự báo. Điều này dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khó cắt giảm lãi suất. Cụ thể, theo công bố của Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ vào rạng sáng 13-3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,4% trong tháng 2 so với tháng 1 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.