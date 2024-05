Vàng SJC giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước đổi phương án can thiệp thị trường

Vào khoảng 16 giờ 30 tại TPHCM, Công ty SJC giao dịch ở mức 88,9 triệu đồng/lượng mua vào và 90,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay; giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Tiệm vàng Mi Hồng giảm đến 1,1 triệu đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với sáng nay; tức giảm 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 88,3 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 88,3 triệu đồng/lượng mua vào và 90,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay; giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 29-5 (giờ Việt Nam) ở mức 2.344,5 USD/ounce, giảm 12 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 71,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 18,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, NHNN cho biết, từ ngày 3-6, cơ quan này sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng Big 4 (Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank) theo mức giá do NHNN xác định, căn cứ theo giá thế giới. Đây là phương án can thiệp thị trường vàng mới của NHNN, sau khi công bố ngừng đấu thầu vàng miếng.

Trước đó, sau 9 phiên đấu thầu vàng miếng, NHNN đã cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%.

Tin liên quan Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Triển khai phương án mới để giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

NHUNG NGUYỄN