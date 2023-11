Vàng SJC hạ nhiệt sau tăng “sốc”, vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục lập đỉnh mới

Sau khi lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay ở mức 74,5 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, giá vàng miếng SJC đã “hạ nhiệt” trong buổi chiều, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng đã niêm yết vàng SJC dưới 74 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 30 tại TPHCM, Công ty PNJ báo giá vàng SJC ở mức 72,8 triệu đồng/lượng mua vào và 74 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với phiên sáng nhưng vẫn cao hơn giá hôm trước 200.000 đồng chiều mua vào và 400.000 đồng chiều bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng giao dịch ở mức 72,6 triệu đồng/lượng mua vào và 73,82 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng so với buổi sáng nhưng vẫn cao hơn hôm trước 100.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Phú Quý cũng đã hạ giá vàng SJC xuống còn 72,7 triệu đồng/lượng mua vào và 73,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi giá vàng SJC “hạ nhiệt” thì vàng nhẫn bốn số 9 tiếp tục tăng so với buổi sáng và lập đỉnh mới ở mức 62,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 1, 2 và 5 chỉ ở mức 61,3 triệu đồng/lượng mua vào và 62,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 150.000 đồng so với buổi sáng và tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán ra so với hôm trước.

Tương tự, Công ty PNJ cũng báo giá ở mức 61,3 triệu đồng/lượng mua vào và 62,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua vào và 300.000 đồng chiều bán ra so với buổi sáng và tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, mặc dù giá vàng biến động mạnh nhưng giao dịch trong những ngày qua không tăng đột biến. Tuy nhiên, lượng vàng khách hàng bán ra có nhỉnh hơn mua vào khi giá vàng trong nước lập đỉnh.

Lý giải giá vàng trong nước tăng “sốc” thời gian gần đây, ông Huỳnh Trung Khánh- Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, ngoài tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới còn do yếu tố cung cầu trong nước.

Theo vị chuyên gia này, nhu cầu về vàng thời điểm này mặc dù không quá cao nhưng cũng tăng so với bình thường vì thời điểm đầu và cuối năm thường là cao điểm mùa cưới. Tuy nhiên, do việc nhập khẩu vàng nguyên liệu hạn chế đã kéo dài từ nhiều năm qua nên các nhà nhà sản xuất không có nguồn nguyên liệu để gia công vàng trang sức cũng như vàng nhẫn nên nguồn cung trên thị trường hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn cung vàng SJC trên thị trường cũng rất ít nên chỉ cần lực cầu tăng nhẹ cũng có thể đẩy giá vàng tăng cao.