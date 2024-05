Vàng SJC tái lập mốc 90 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới tăng kéo vàng SJC lấy lại mốc 90 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 90 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm trước. Tiệm vàng Mi Hồng cũng tăng thêm 1 triệu đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,1 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 88,6 triệu đồng/lượng mua vào và 89,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ cũng tăng thêm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 87,3 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 600.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với sáng nay, niêm yết mức 87,8 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tiếp tục nhích lên. Công ty SJC tăng thêm 150.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 350.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 74,95 triệu đồng/lượng mua vào và 76,7 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 410.000 đồng chiều mua và 360.000 đồng chiều bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 75,44 triệu đồng/lượng mua vào và 76,79 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào 15 giờ ngày 15-5 (giờ Việt Nam) lên 2.362,8 USD/ounce, tăng thêm 8 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,5 triệu đồng/lượng. Hiện vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 17,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,3 triệu đồng/lượng.

Theo Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng trong quý 1-2024 của Hội đồng vàng thế giới (WGC) vừa công bố, tổng nhu cầu vàng tiêu dùng tại các quốc gia Đông Nam Á đã tăng 4%, bất chấp giá cao kỷ lục. Tổng nhu cầu vàng toàn cầu vào quý 1-2024 cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1.238 tấn. Tuy nhiên, khi loại trừ hoạt động mua bán tự do, tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.102 tấn. Sự gia tăng nhu cầu vàng toàn cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư lành mạnh từ thị trường phi tập trung, nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu gia tăng từ người mua châu Á.

NHUNG NGUYỄN