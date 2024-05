Vàng SJC tiếp tục giảm sau phiên đấu thầu thành công thêm 7.900 lượng vàng miếng

Phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay của Ngân hàng Nhà nước ghi nhận 9 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng trúng thầu 7.900 lượng, giá trúng thầu là 89,42 triệu đồng/lượng. Vàng SJC chiều nay 21-5 tiếp tục giảm và giá thu mua vàng miếng trên thị trường vẫn thấp hơn giá trúng thầu sáng nay gần cả triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ tại TPHCM, Công ty SJC giảm thêm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 88,5 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ niêm yết mức 88,4 triệu đồng/lượng mua vào và 90,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tập đoàn Doji cũng giảm thêm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 500.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 88,5 triệu đồng/lượng mua vào và 90,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, đây là phiên đấu thầu vàng thành công lần thứ 5 trong tổng số 8 lần Ngân hàng Nhà nước chào thầu. Trong phiên trước đó, ngày 16-5, khối lượng trúng thầu cao nhất lên tới 123 lô, tương đương 12.300 lượng vàng.

Tính chung từ phiên đấu thầu đầu tiên vào ngày 19-4 đến nay, lượng vàng trúng thầu đã lên tới 35.100 lượng vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, lượng vàng trúng thầu được các doanh nghiệp bán ngay ra thị trường.



Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả phiên đấu thầu vàng. Ảnh minh họa



Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tiếp tục giảm. Tập đoàn Doji giao dịch ở mức 76,1 triệu đồng/lượng mua vào và 77,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tổng cộng 150.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Công ty SJC niêm yết ở mức 75,55 triệu đồng/lượng mua vào và 77,25 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tổng cộng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 21-5 (giờ Việt Nam) ở mức 2.418,1 USD/ounce, giảm 12 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 74,2 triệu đồng/lượng. Hiện vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 16,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,4 triệu đồng/lượng.

HẠNH NHUNG - LƯU THỦY