Vàng thế giới lao dốc vì lo ngại FED chỉ giảm nhẹ lãi suất trong tháng 9

Vào khoảng 9 giờ 30, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 76,5 triệu đồng/lượng mua vào và 77,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 76,6 triệu đồng/lượng mua vào và 77,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Còn vàng miếng SJC vẫn được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 78 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng giữ ở mức 80 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 14-8 tiếp tục giảm còn 2.447,2 USD/ounce, giảm 17 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 15-8 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm mạnh còn 2.450,3 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 74,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 5,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 2,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm mạnh do nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh vàng sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, CPI toàn phần tăng 2,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc từ mức tăng 3% trong tháng 6 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3-2021. So với tháng 6, CPI tháng 7 tăng 0,2%.

Chỉ số báo cáo lạm phát này của Mỹ khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể không giảm lãi suất 0,5 điểm % trong cuộc họp tháng 9 như thị trường dự đoán trước đó mà có thể chỉ giảm khoảng 0,25 điểm %. Các chuyên phân tích trên Reuters cho rằng, việc lo rằng FED chỉ giảm lãi suất dưới 0,5 điểm % vào tháng 9 đã khiến giá vàng giảm bớt xung lực tăng.

NHUNG NGUYỄN