Vantage Việt Nam ra mắt 3 tính năng mới nâng cao chất lượng dịch vụ

Nhà môi giới CFD đa tài sản Vantage Markets (Vantage) vừa công bố ba nâng cấp quan trọng tại thị trường Việt Nam, chính thức triển khai từ ngày 01-9-2025: Miễn phí qua đêm, hệ thống IB cải tiến và hỗ trợ khách hàng 24/7

Tại Việt Nam, Vantage hiện đã cung cấp tính năng Giao dịch Miễn phí qua đêm (hay còn gọi là Swap Free), giúp loại bỏ các khoản phí giữ lệnh dài hạn cho một số sản phẩm. Khác biệt với nhiều nền tảng crypto - nơi mà việc giữ lệnh qua đêm hoặc dài hạn thường phát sinh chi phí, tính năng Miễn phí qua đêm này giúp nhà đầu tư giữ trọn vẹn lợi nhuận và giao dịch hiệu quả hơn.

Không dừng lại ở đó, Vantage còn triển khai mô hình hoa hồng IB hai tầng hoàn toàn mới. Với hệ thống này, bất kỳ đối tác nào cũng có thể tham gia và tạo thêm nguồn thu nhập bền vững: vừa nhận hoa hồng từ khách hàng trực tiếp, vừa hưởng lợi từ mạng lưới khách hàng do cộng đồng giới thiệu mang lại.

Vantage cung cấp cho khách hàng dịch vụ linh hoạt và mạnh mẽ để giao dịch các sản phẩm Hợp đồng chênh lệch (CFDs), bao gồm Forex, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, ETF và Trái phiếu. Vantage Việt Nam là sàn giao dịch duy nhất trên thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 toàn diện, với đội ngũ hỗ trợ địa phương luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư mọi lúc, mọi nơi.

THIÊN THƯ