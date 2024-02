Vẽ thời trang Việt trên bản đồ thế giới

Nhà thiết kế Trần Hùng giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2024 tại Gangnam Fashion Festa 2023

Chỉ trong vòng 2 năm, Phan Đăng Hoàng trở thành nhân tố tài năng mới của thời trang Việt. Tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tại Đại học NABA tại Milan, Đăng Hoàng nhanh chóng có những show diễn tại Tuần lễ Thời trang Milan với những bộ sưu tập (BST) mang cái tôi khác biệt. BST Quintessence lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống Việt; BST A dose of joy là cuộc tung hứng vải vóc từ trò chơi dân gian; BST Mirage mang một Tây Bắc siêu thực đến sàn diễn quốc tế; BST Sculpture là cuộc gặp gỡ giữa thời trang và điêu khắc Việt…

Tháng 9-2023, Phan Đăng Hoàng mang BST Sculpture đến Milan Fashion Week 2023. Anh là nhà thiết kế Việt đầu tiên trình diễn cùng các nhà mốt hàng đầu thế giới như Gucci, Prada, Fendi, Armani.

Trước đó, nhà thiết kế Trần Hùng khiến công chúng Việt không khỏi tự hào bởi anh có tới 10 BST tại Tuần lễ Thời trang London. Trần Hùng cho rằng, trách nhiệm của các nhà thiết kế không dừng lại ở việc sáng tạo trang phục đẹp mà quan trọng hơn phải mang theo câu chuyện Việt Nam. Với anh, đó là câu chuyện của văn hóa ẩn sau mỗi BST, là thời trang bền vững, thân thiện môi trường. “Ra quốc tế, nếu chúng ta không có chất Việt Nam thì khó mà định danh”, anh nói.

Thời trang Việt cất tiếng nói mạnh mẽ, rất riêng trên sân chơi quốc tế; đồng thời đón chào làn sóng từ thế hệ sáng tạo trẻ đã góp phần thúc đẩy ngành thời trang nước nhà có những bước phát triển mới. Nhiều nhà thiết kế Việt được các tuần lễ thời trang, ngôi sao quốc tế “nhớ mặt - gọi tên”.

Kể từ sau công cuộc chinh phục New York Fashion Week năm 2019, Công Trí là cái tên trở nên thân thuộc với nhiều siêu sao Hollywood cũng như giới celeb (người nổi tiếng) thế giới.

Trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của nhà thiết kế Công Trí

Trong giấc mơ mang thời trang Việt định danh trên thế giới, nổi bật là những cái tên “máu lửa”: Adrian Anh Tuấn, Phương My, Hoàng Hải, Thủy Nguyễn, Đỗ Mạnh Cường, Trần Hùng, Nguyễn Minh Tuấn, Phan Đăng Hoàng, Kelly Bui, Trần Phương Hoa, Ivan Trần, Huỳnh Hải Long, Đặng Thế Huy… Sau khi kết thúc show tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân - Hè 2024, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tiếp tục có show diễn thứ hai tại Mỹ. Đầu tháng 12 này, nhà thiết kế Trần Phương Hoa giới thiệu 2 BST tại Australia được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa của Việt Nam - Australia. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn bật mí đầu năm 2024 sẽ tổ chức show thời trang Dream come true có sự tham gia trình diễn của gần 80 hoa hậu quốc tế.

Các dự án, show diễn, các tuần lễ thời trang quốc tế trong nước thời gian qua do người Việt tổ chức đã và đang dẫn dắt “cuộc chơi” thời trang. Qua 16 mùa tổ chức, AVIFW là tuần lễ thời trang quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 4 châu Á chỉ sau Tokyo, Seoul và Shanghai International Fashion week.

Ra quốc tế, nếu chúng ta không có chất Việt Nam thì khó mà định danh. Đó là bản sắc mà nhiều nhà thiết kế đã nhận ra và đang trên hành trình vẽ vị trí của thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

TIỂU TÂN