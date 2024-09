Vì an toàn người dân

Tại cuộc họp chính phủ do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố “Các biện pháp quản lý an toàn cháy nổ cho xe điện”. Bắt đầu từ tháng 11 tới, các hãng ô tô bán xe điện tại Hàn Quốc sẽ phải công bố những thông tin quan trọng như nhà sản xuất pin, hình dáng, nguyên liệu, công nghệ. Chính phủ cũng quyết định triển khai từ tháng 10 “Hệ thống chứng nhận pin xe điện”, yêu cầu các công ty phải có chứng nhận an toàn pin do cơ quan chức năng kiểm định cấp. Các biện pháp trên được công bố trong bối cảnh nỗi ám ảnh về xe điện ngày càng lan rộng ở Hàn Quốc sau vụ hỏa hoạn ở bãi đậu xe ngầm của một khu chung cư ở Incheon hồi tháng 8.

Những chiếc xe bị cháy trong vụ hỏa hoạn tại hầm chung cư ở Incheon, ngày 1-8. Ảnh: YONHAP

Như vậy, trong tương lai, người tiêu dùng sẽ không chỉ biết đến nhà sản xuất pin xe điện mà còn được cập nhật thông tin về hình dạng và nguyên liệu thô chính sản xuất pin. Hiện tại, người mua xe chỉ biết dung lượng pin, điện áp cơ bản và công suất tối đa. Khi hệ thống chứng nhận pin xe điện được triển khai, các nhà sản xuất xe điện phải vượt qua khâu kiểm tra hiệu suất an toàn của pin tại trung tâm kiểm định của Cơ quan An toàn giao thông vận tải Hàn Quốc, hoặc một cơ quan được chính phủ chỉ định. Bên cạnh đó, việc quản lý an toàn bãi đậu xe ngầm để ứng phó trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn cũng được chú trọng. Tường của các bãi đậu xe ngầm phải được làm bằng vật liệu chống cháy, tăng cường chức năng bộ sạc thông minh để ngăn chặn việc quá tải gây cháy.

Các chuyên gia đánh giá tích cực về các biện pháp quản lý an toàn cháy nổ với xe điện, song vẫn khuyến cáo Seoul cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung. Các hãng xe gồm Hyundai Motor, Kia Motors và KG Mobility ngay lập tức công bố kế hoạch tham gia từ tháng 10. Một quan chức ngành ô tô cho biết, các hãng sản xuất ô tô hy vọng hệ thống kiểm tra an toàn pin sẽ nhanh chóng được triển khai, để nỗi ám ảnh về xe điện không lan rộng.

VIỆT LÊ