Vì sao đột quỵ tăng cao trong dịp tết?

Mỗi năm, vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đột quỵ. Tại sao đột quỵ lại xảy ra nhiều vào dịp tết, thưa bác sĩ?

BS-CK2 Bùi Châu Tuệ, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy: Tết Nguyên đán là dịp sum vầy của mọi gia đình. Thế nhưng, bệnh viện vẫn tiếp nhận nhiều ca cấp cứu, trong đó không ít bệnh nhân đột quỵ.

Một bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nguyên nhân không nằm ở sự xui rủi hay mê tín, đột quỵ cũng không chọn ngày để ghé thăm. Chính thói quen ngày tết vô tình tạo ra “cơn bão hoàn hảo" hội tụ đầy đủ các yếu tố kích hoạt đột quỵ.

Thứ nhất, yếu tố dinh dưỡng dẫn đến máu cô đặc và tăng huyết áp.

Ngày tết, cơ thể thường phải đối diện với một thực đơn bất lợi cho sức khoẻ vì chứa nhiều muối, rượu bia và mất nước. Muối có trong bánh chưng, dưa hành, củ kiệu, giò chả, thịt kho tàu... Khi ăn mặn, nước bị giữ lại trong lòng mạch làm tăng thể tích tuần hoàn, tạo áp lực khủng khiếp lên thành mạch và làm huyết áp.

Đối với người lớn tuổi, mạch máu não vốn đã xơ cứng, áp lực này giống như bơm quá nhiều hơi vào một chiếc lốp xe cũ. Nguy cơ xuất huyết não là điều khó tránh khỏi.

Chế độ dinh dưỡng ngày tết kích hoạt các yếu tố nguy cơ đột quỵ. Ảnh: AI minh hoạ

Ngày tết, tiệc tùng liên tục, uống nhiều rượu bia trong thời gian ngắn có thể kích hoạt tim đập loạn nhịp ngay cả với người khoẻ mạnh.

Tại tâm nhĩ, máu bị quẩn lại tạo thành cục máu đông, sau đó trôi lên não gây tắc mạch diện rộng. Chất cồn ức chế não bộ giữ nước cũng khiến thận thải nước liên tục. Nhiều người quên uống nước lọc, làm máu bị "cô đặc". Dòng máu chảy chậm, tạo điều kiện hình thành cục máu đông và gây tắc mạch (đột quỵ nhồi máu).

Thứ hai, vì quan niệm nguy hiểm.

Nhiều bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường tự ý ngưng thuốc 3 ngày tết vì quan niệm “đầu năm uống thuốc thì cả năm sẽ bệnh tật". Khi ngưng thuốc đột ngột, huyết áp bị tăng cao nhiều lần dẫn đến những cơn tai biến nghiêm trọng.

Thứ ba, nhịp sinh học thay đổi.

Kỳ nghỉ tết cũng là chuỗi ngày cơ thể thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Cùng với đó, thời tiết giao mùa khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức. Mạch máu liên tục phải co - giãn để thích nghi, và khi vượt quá giới hạn chịu đựng, đột quỵ có thể sẽ xảy ra.

Các yếu tố trên đều nguy hiểm, và đặc biệt nguy hiểm nếu kết hợp lại, dẫn đến các ca đột quỵ nhập viện ngay trong dịp Tết Nguyên đán.

GIAO LINH