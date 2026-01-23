Số ca đột quỵ tăng cao khi thời tiết chuyển lạnh

Chỉ trong 3 tháng cuối năm, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho hơn 4.200 ca đột quỵ.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân đột quỵ

Ngày 23-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết, chỉ trong 3 tháng cuối năm, đơn vị đã tiếp nhận hơn 9.600 ca cấp cứu, trong đó có gần 50% là số ca đột quỵ.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm, bệnh viện đã tiếp nhận 9.675 ca cấp cứu, trong đó số ca đột quỵ chiếm đến 4.216 (973 ca chuyển đến trong giờ vàng), 226 ca nhồi máu cơ tim và liên quan đến các bệnh lý khác… Số lượng ca đột quỵ chiếm gần 50% tổng số ca cấp cứu, cho thấy tỷ lệ mắc đột quỵ tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Ngoài số ca tăng mạnh, tỷ lệ người trẻ bị đột quỵ cũng xuất hiện ngày càng phổ biến.

TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ

Về nguyên nhân số ca đột quỵ tăng mạnh vào cuối năm, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết: Thời gian chuyển mùa dịp cuối năm, yếu tố thời tiết ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến tỷ lệ gia tăng đột quỵ. Khi thời tiết chuyển mùa từ nóng sang lạnh sẽ có giai đoạn sốc nhiệt, cơ thể co mạch ngoại biên, lượng máu dồn về cơ quan trung tâm là tim và não, gây áp lực nhẹ cho hệ tuần hoàn. Điều này dễ thấy đối với bệnh nhân đang điều trị tăng huyết áp, bệnh nhân sẽ có khuynh hướng huyết áp gia tăng nhẹ vào mùa đông.

Theo nghiên cứu thống kê, khi nhiệt độ thay đổi 3℃ có thể làm gia tăng đến 6% nguy cơ mắc đột quỵ, điều này đã được các nhà khoa học Canada nghiên cứu và chứng minh trong thời gian rất lâu.

TS.BS Trần Chí Cường khuyến cáo, khi thời tiết chuyển mùa, cần quan tâm sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt đối với người lớn tuổi, đang mắc các bệnh lý nền. Nếu có các biểu hiện lạ như cơn đau ngực, khó thở, hay các dấu hiệu tê yếu tay chân, nói ngọng, mất ý thức hoặc mờ mắt thoáng qua cần đi khám bác sĩ ngay, vì đó là các dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ có thể xảy ra trong mùa lạnh.

TUẤN QUANG