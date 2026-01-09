Y tế - Sức khỏe

CSGT Đồng Nai kịp thời hỗ trợ đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu

SGGPO

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 51, Tổ công tác CSGT ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 15 giờ chiều 8-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đoạn từ Km 00 đến Km 37+500, tổ công tác phát hiện một xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 72A-644.xx do anh Trần Minh Tiến điều khiển liên tục ra tín hiệu xin được hỗ trợ dẫn đường để đưa người bệnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Shing Mark.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Lê Cao Thanh Vạn, Tổ trưởng tổ công tác CSGT ngã ba Thái Lan đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy, đồng thời tổ chức mở đèn quay, còi ưu tiên, dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhân di chuyển nhanh nhất, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

z7412443426568_e2caf669cb4e2548dd3aeb6c5d72d1b5.jpg
CSGT Đồng Nai hỗ trợ đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Được biết bệnh nhân là anh Nguyễn Tấn P. (38 tuổi, trú phường Phú Mỹ, TPHCM) nhập viện trong tình trạng đột quỵ, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng làm nhiệm vụ, gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ công tác CSGT ngã ba Thái Lan, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Bệnh viện Shing Mark Mở đèn Ngã ba Dẫn đường Phú Mỹ Lực lượng CSGT Ban Chỉ huy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn