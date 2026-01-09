CSGT Đồng Nai kịp thời hỗ trợ đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 51, Tổ công tác CSGT ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 15 giờ chiều 8-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đoạn từ Km 00 đến Km 37+500, tổ công tác phát hiện một xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 72A-644.xx do anh Trần Minh Tiến điều khiển liên tục ra tín hiệu xin được hỗ trợ dẫn đường để đưa người bệnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Shing Mark.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Lê Cao Thanh Vạn, Tổ trưởng tổ công tác CSGT ngã ba Thái Lan đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy, đồng thời tổ chức mở đèn quay, còi ưu tiên, dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhân di chuyển nhanh nhất, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

CSGT Đồng Nai hỗ trợ đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Được biết bệnh nhân là anh Nguyễn Tấn P. (38 tuổi, trú phường Phú Mỹ, TPHCM) nhập viện trong tình trạng đột quỵ, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng làm nhiệm vụ, gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ công tác CSGT ngã ba Thái Lan, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

PHÚ NGÂN