Vì sao quà tặng vàng 24K tạo được sức hút dịp Vu Lan?

Mùa Vu Lan năm nay, quà tặng vàng 24K có thêm một cách thể hiện mới với bộ sưu tập “Phúc lành bình an” của Kim Gia Bảo Gift. Từ thiết kế đến bao bì đều gửi gắm lời chúc sức khỏe, trường thọ tới ông bà, cha mẹ, trong khi giá trị tích lũy của vàng truyền thống vẫn được giữ trọn vẹn.

Quà tặng vàng 24K Kim Gia Bảo Gift là món quà trọn vẹn tâm ý dành tặng ông bà, cha mẹ trong mùa lễ Vu lan

Khi lời chúc Vu lan được kể bằng vàng

Càng trưởng thành, điều con cháu mong muốn nhất cho ông bà, cha mẹ đôi khi lại càng giản dị "khỏe mạnh, bình an và còn thật nhiều dịp cả nhà được quây quần bên nhau".

Nhưng đến khi chọn một món quà để nói thay những mong ước ấy, câu chuyện lại không hề đơn giản. Quà phải đủ thiết thực để cha mẹ thấy hữu ích, đủ trang trọng cho một dịp báo hiếu nhưng cũng cần đong đầy cảm xúc để lưu lại theo thời gian.

Bởi thế, bài toán “Vu Lan tặng gì?” không chỉ nằm ở giá tiền, mà còn ở việc món quà có thực sự hợp với người nhận và nói được điều người con muốn gửi gắm.

Một món đồ gia dụng dù hữu ích vẫn dễ thành món mua chung cho cả nhà hơn là dành tặng riêng cho bố mẹ. Hoa, bánh hay giỏ quà đẹp lúc trao tay nhưng thường chóng qua. Một chuyến đi đáng nhớ lại phụ thuộc vào thời gian, sức khỏe và lịch trình của cả gia đình…

Từ nhu cầu ấy, Bảo Tín Mạnh Hải phát triển dòng sản phẩm Kim Gia Bảo Gift với bộ sưu tập “Phúc Lành bình an” dành cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Vàng 24K vốn quen thuộc với thế hệ lớn tuổi bởi khả năng tích lũy, nay được đặt trong một hình thức quà tặng giàu cảm xúc hơn, để mỗi thiết kế trở thành một lời chúc có thể cầm trên tay.

Thiết kế “Phúc thọ an khang”, “Phúc thọ trường niên” kết hợp hình ảnh cây tùng và chim hạc. Tùng xanh tốt qua bốn mùa, tượng trưng cho sức sống bền bỉ; hạc gắn với trường thọ, sự thanh tao và viên mãn. Hai hình ảnh hòa vào nhau để gửi lời chúc “phúc thọ song toàn”, mong cha mẹ luôn khỏe mạnh, an lành và có thêm nhiều năm vui vầy bên con cháu.

Hình ảnh cánh én trong thiết kế “Phúc lành bình an” lại liên tưởng tới mùa xuân, niềm vui đoàn viên và hạnh phúc gia đình. Đặt trong món quà dành tặng ông bà, cha mẹ, cánh én mang theo một mong ước gần gũi: người thân luôn khỏe mạnh để còn cùng con cháu đón thêm nhiều mùa xuân sum vầy.

Câu chuyện ấy được nối dài trên bao bì “Tứ quý cát tường”, lấy cảm hứng từ họa tiết hoa cổ Việt Nam, gắn với lòng biết ơn, sự kính trọng và nghĩa tình được gìn giữ theo thời gian.

Bản vị 0,5 chỉ trong bộ sưu tập “Phúc lành bình an” với thiết kế hình ảnh và bao bì ý nghĩa, gửi lời chúc sức khoẻ, an lành tới người thân

Giữ trọn giá trị phía sau một món quà cảm xúc

Phía sau lớp thiết kế và câu chuyện cảm xúc, Kim Gia Bảo Gift vẫn giữ trọn giá trị đầu tư, tích luỹ của một sản phẩm vàng truyền thống.

“Phúc lành bình an” được chế tác từ vàng 999,9 Kim Gia Bảo - bảo chứng thương hiệu của Bảo Tín Mạnh Hải. Dòng sản phẩm được phát triển với bản vị 0,1 và 0,5 chỉ, giúp người mua linh hoạt lựa chọn theo ngân sách và hoàn cảnh trao tặng.

Để bản vị nhỏ vẫn chỉn chu và có độ hiện diện khi cầm trên tay, Bảo Tín Mạnh Hải đầu tư công nghệ cán kỹ thuật cao khiến bản vị vàng 0,1 trang trọng như 1 chỉ vàng. Bản vị 0,5 chỉ lại mang đến cảm giác bề thế hơn 1 cây vàng truyền thống. Công nghệ dập, tạo hình được chăm chút, tỉ mỉ để tôn lên các họa tiết sắc nét, tinh xảo, nâng tầm thẩm mỹ cho sản phẩm.

Kim Gia Bảo Gift trở thành món quà được nhiều con cháu lựa chọn mua tặng ông bà, bố mẹ trong dịp lễ Vu Lan

Điều tạo nên sức hút hơn cả là người mua chỉ phải trả thêm 50.000 đồng/ 0,1 chỉ để sở hữu một sản phẩm chỉn chu, bao bì sang trọng và mang đậm dấu ấn cá nhân này.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, khi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi, Kim Gia Bảo Gift được tính theo giá mua vàng tích lũy Kim Gia Bảo tại thời điểm giao dịch và cộng thêm 50.000 đồng cho mỗi 0,1 chỉ. Có nghĩa, toàn bộ phần công chế tác và chi phí bao bì, trải nghiệm quà tặng cũng được doanh nghiệp “mua lại”, đưa mức khấu hao trở về 0.

Với những giải pháp trọn vẹn ấy, “Phúc lành bình an” vừa giữ được chất cảm xúc của một món quà Vu Lan, vừa đáp ứng điều nhiều thế hệ ông bà, cha mẹ vẫn coi trọng - món quà đẹp để nhận, thiết thực để giữ lâu dài.

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